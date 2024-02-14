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ثقافة وفنون

طرح البوستر الرسمي لمسلسل مسار إجباري

بوستر مسلسل مسار
بوستر مسلسل مسار إجباري، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مسار إجباري البوستر الرسمي للمسلسل والذي من المفترض أن يعرض بشهر رمضان الكريم 2024.

وتعد هذه التجربة الأولى والفريدة التي تجمع كلا من الفنان عصام عمر بعد نجاحه في مسلسل بالطو والفنان أحمد داش حيث يظهران على البوستر وهما جالسان على السور وعصام عمر يتكأ على أحمد داش ويبدو أن حياتهم ستشهد بالعديد من الأحداث التي ستغير مسار حياتهم.

أحداث المسلسل وعدد حلقاته

يتكون مسلسل مسار إجباري من   15 حلقة ويجسد  الفنان عصام عمر شخصية طالب في كلية الحقوق وهو شخصية جادة متفوقة في دراستها وطموحة وعيشته بمنطقة شعبية لم يمنعه من الجد والاجتهاد في دراسته وهذا يجعل الجميع يلجأ له ويعتمد عليه، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب يفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويدخل في عدة مشاريع في سبيل التحصل على الكسب السريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

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أبطال العمل

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين،  ولم تستقر  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

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الفنان أحمد داش الفنان عصام عمر مسلسل مسار اجباري الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نادين خان

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