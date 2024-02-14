الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تدخل لفض مشاجرة، حبس المتهم بقتل عاطل في حدائق أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

باشرت نيابة أكتوبر التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل شخص طعنا بالصدر خلال فض مشاجرة بشارع في حدائق أكتوبر، وأمرت بحبسه المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 

وفقًا للتحقيقات، فإن عاطف تدخل لفض المشاجرة مع المتهم، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل سامح الذي كان يحمل سكينًا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور، وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف علي أسباب الحادث.

 

طعنة بالصدر في مشاجرة
واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، أنه أصابه المجني عليه بطعنة بالصدر، مما أسفر عن مقتله في الحال.

Advertisements

 

القبض على المتهم في الجيزة


تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين طرفين في إحدى الشوارع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اكتوبر نيابة أكتوبر قسم شرطة حدائق اكتوبر أمن الجيزة

مواد متعلقة

تجديد حبس صاحب شركة جمع 12 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونيات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية