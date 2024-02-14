تدخل لفض مشاجرة، حبس المتهم بقتل عاطل في حدائق أكتوبر

باشرت نيابة أكتوبر التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل شخص طعنا بالصدر خلال فض مشاجرة بشارع في حدائق أكتوبر، وأمرت بحبسه المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وفقًا للتحقيقات، فإن عاطف تدخل لفض المشاجرة مع المتهم، إلا أنه خلال ذلك تعرض للطعن بطريق الخطأ من قبل سامح الذي كان يحمل سكينًا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الصدر، أودت بحياته على الفور، وأمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف علي أسباب الحادث.

طعنة بالصدر في مشاجرة

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، أنه أصابه المجني عليه بطعنة بالصدر، مما أسفر عن مقتله في الحال.

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القبض على المتهم في الجيزة



تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بين طرفين في إحدى الشوارع.