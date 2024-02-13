بيراميدز يعلن سبب غياب علي جبر عن مباراة زد في الدوري الممتاز

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود المدافع الدولي وقائد الفريق علي جبر خلال مباراة زد في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن إصابة اللاعب خلال التدريب الأخير قبل لقاء زد بآلام على مستوى العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أن المدافع الدولي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة على موضع الإصابة لمعرفة مدى قوتها وفترة العلاج التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

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قائمة بيراميدز لمباراة زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادب بيراميدز قائمة مباراة زد في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز وزد بالدوري المصري

ويحل بيراميدز ضيفا في السابعة من مساء الأربعاء ضيفا على نظيره فريق نادي زد على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز لخوض اول تحدي له بقيادة الفريق السماوي بعد توليه المهمة خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وسيكون التحدي الأول له ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة فريق اف سي زد الأسبوع القادم.

وودع فريق بيراميدز بطولة كأس الرابطة على يد المصري بنتيجة 3\1

المصري يقصي بيراميدز

وكان آخر ظهور لفريق نادي بيراميدز قبل تولي يورتشيتش قيادة الفريق أمام فريق المصري البورسعيدي الذي إطاح به من كأس الرابطة وحقق فوزا كبيرا بثلاثية أهداف مقابل هدف بملعب الجيش ببرج العرب بالدور الـ٨ لبطولة كأس رابطة الأندية موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأحرز ثلاثية المصري ميدو جابر وصلاح محسن وكريم العراقي في الدقائق 27 و75 و85.

وأحرز هدف بيراميدز فخري لاكاي في الدقيقة 90 وتم الغاء هدف لصلاح محسن بداعي التسلل.

كرونوسلاف يورشيتش مديرا فنيا لبيراميدز

وأعلن نادي بيراميدز تعيين الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مديرا فنيا للفريق السماوي خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تمت إقالته من تدريب الفريق.

وأنهى نادي بيراميدز الاتفاق مع المدير الفني السابق لنادي النصر السعودي لتولي قيادة تدريب فريق بيراميدز خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وقدم نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للفريق على هامش تدريب الفريق الأول لكرة القدم، على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.

الجهاز الفني الجديد لبيراميدز

ويتولى يورتشيتش مهمة إدارة الفريق بصحبة جهاز معاون يمتلك سيرة ذاتية قوية على النحو التالي:

المدرب المساعد: يوسيب أومرشين تشيكو

كان لاعبا سابقا، في يوغوسلافيا وكرواتيا والصين وفرنسا.

وعمل كمدرب في العديد من الأندية والمنتخبات من بينها منتخب كرواتيا تحت ١٩ سنة ونادي أدنة سبور التركي، ومساعدا لمنتخب السعودية الأول، وكذلك مدربا لمشروع اكتشاف المواهب بالسعودية، وحاصل على uefa pro منذ عام ٢٠١١.

مدرب الأحمال: زفنكو كوميس

يمتلك سيرة ذاتية متميزة حيث سبق له العمل في نادي ليفربول الإنجليزي لمدة ٥ سنوات منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠٠٥، وكذلك في صفوف نادي بايرين ميونخ الألماني، ونادي باير ليفركوزن الألماني ومنتخب سويسرا الأول، ومنتخب كرواتيا، ودينامو زغرب الكرواتي، والنصر الإماراتي.



مدرب التأهيل: مارين مانداريتش

رغم صغر سنه يمتلك خبرات عديدة في كرة القدم، ومدرب محترف وسبق له العمل في تأهيل وتجهيز العديد من اللاعبين في أندية الدوري الكرواتي، وكذلك الدوري الإيطالي.

ويضم الجهاز الفني كذلك:

الكابتن محمد ناجي جدو.. مدرب الفريق

الكابتن خالد عبد الله.. مدرب حراس المرمى

تعاقدات بيراميدز بالميركاتو الشتوي

وتعاقد نادي بيراميدز مع لاعبين فقط حتى بالميركاتو الشتوي

وفي الوقت نفسه رحل عن صفوفه أربعة لاعبين.

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الدولي مروان حمدي قادما من النادي المصري، لدعم خط الهجوم بلاعب متميز.

ومروان حمدي يبلغ من العمر ٢٧ عاما من مواليد ١٥ نوفمبر من عام ١٩٩٥، وبدأ مشواره في صفوف نادي النصر القاهري.

ولعب مروان حمدي ١٢ مباراة بقميص المنتخب الوطني الأول حيث لعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم.

كما أعلن نادي بيراميدز أيضا تعاقده رسميا مع الجناح الشاب محمود زلاكا قادما من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، لدعم خط الوسط بلاعب شاب.

ومحمود زلاكا يبلغ من العمر ٢٥ عاما من مواليد الأول من يناير من عام ١٩٩٩، وبدأ مشواره في صفوف فريق بترول أسيوط، ومنه إلى سيراميكا قبل الانتقال إلى بيراميدز بداية من شهر يناير.

عودة محمود صابر من زد

وقام مسئولو نادى بيراميدز بقطع إعارة محمود صابر لاعب الفريق والمنتخب الأوليمبي من نادي زد إف سي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وعدم استكمال الموسم وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

ويمتلك صابر العديد من العروض وخروجه من بيراميدز سيكون على سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائي.

رحيل عبد الله السعيد للزمالك

وانتقل عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر إلى نادي الزمالك بيع نهائي كما انتقل الثنائي الشاب عبد الرحمن صميدة ومحمود أوكا إلى نادي الداخلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.