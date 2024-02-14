مدرب بيراميدز السابق يعدد مميزات عبد الله السعيد ومدى استفادة الزمالك منه

عدَّد محمود فتح الله نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لنادي بيراميدز مميزات عبد الله السعيد المنضم مؤخرًا إلى صفوف القلعة البيضاء، مشيدًا بصفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وقال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "شهادتي في عبد الله السعيد "مجروحة".. حينما عملت في بيراميدز أدركت قيمته الفنية وكيف يحافظ على نفسه وسبب مكانته كأحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية".

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وأضاف: "توقعي أن عبد الله السعيد ستكون الصفقة الأنجح للزمالك، في التدريبات يؤدي عمله كأنه لاعب ناشئ ويستمع جيدًا لتعليمات المدير الفني".

وتابع فتح الله: "عبدالله السعيد إضافة كبيرة جدًا لنادي الزمالك.. اللاعب تمسك بالانضمام للقلعة البيضاء هو لاعب مختلف في كل التفاصيل ولا ينشغل بأي انتقادات.. يركز فقط داخل الملعب".

وأشار فتح الله إلى أن مجاورة عبدالله السعيد لـ شيكابالا وعمر جابر سيساعده على النجاح مع الزمالك، متابعًا: "أتمنى أن تنجح كل صفقات الزمالك.. الفريق ضم عناصر مميزة

وأشاد نجم الزمالك السابق بصفقات الزمالك، مفصحًا: "محمد شحاتة لاعب مبشر وسيكون مستقبل الزمالك، أتمنى من كل اللاعبين الجدد أن يستغلوا الفرصة للنجاح مع الزمالك".

وأتم: "إصابة الونش مؤثرة.. وأتمنى أن يعود سريعًا لأنه لاعب قوي، الزمالك كان يحتاج إلى التدعيم في مركز الدفاع خاصة بعد إصابة الونش، محمود علاء لاعب كبير ويمتلك إمكانيات مميزة".

الزمالك يضم عبد الله السعيد

الزمالك، نشر عبد الله السعيد المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة بتشيرت الزمالك عبر حسابه معلقًا عليها: “ بعد سنوات من الانتظار أخيرًا في نادي الزمالك”.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسميًّا مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

ويأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

و أعلن نادي الزمالك، التعاقد بشكل رسمي مع البرتغالي جوزيه جوميز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

جوزيه جوميز

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي يوم أمس، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

آخر محطة تدريبية لـ جوزيه جوميز

آخر محطة تدريبية لجوزيه جوميز كانت مع فريق ديسبورتيفو دي شافيز الذي ينشط في الدوري البرتغالي الممتاز.

رحلة جوزيه جوميز مع فريق ديسبورتيفو دي شافي استمرت 49 يومًا فقط من 1 يوليو 2023 حتى 19 سبتمبر من نفس العام.

وخلال الـ 49 يومًا خاض الفريق 6 مباريات في جميع البطولات.