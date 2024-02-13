عيد الحب 2024، أسرع حلويات للاحتفال مع زوجك بأقل التكاليف

عيد الحب 2024، يحتفل كل المحبين في العالم غدا بـ"الفالنتين" أو "عيد الحب"، الذي تستعد للاحتفال به كل زوجة، وتحرص على إعداد صنف أو أكثر من الحلويات المميزة، لإدخال السعادة على قلوب الأزواج.

ومع الغلاء الشديد الذي طال كل المعجنات والحلويات في الآونة الأخيرة، بعد الارتفاع المفاجئ في أسعار الدقيق الأبيض، أصبح من الصعب شراء الجاتوهات والتورتات الجاهزة.



لذلك إعداد الحلويات المختلفة في البيت، أصبح هو الحل الأمثل لكل زوجة للاحتفال بعيد الحب، دون إرهاق الميزانية.

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أسرع حلويات في عيد الحب



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، وصفات مميزة، وسريعة التحضير، وغير مكلفة للاحتفال مع زوجك بعيد الحب.

كوب كيك الشوكولا



كوب كيك الشوكولاتة

المقادير:

قطع كيك شوكولا مجهز مسبقا مفرومة بالخلاط

ملعقتين كبيرتين من صلصلة الشوكولا الجاهزة أو شوكولا ذائبة

3 بيضات

نصف كوب عصير ليمون

كوبين كريما سائلة

بشر 3 حبات ليمون

ملعقتين كبيرتين نشاء أو دقيق

كوب سكر

كريمة مخفوقة للتزيين وشرائح ليمون.

الطريقة:

يمزج الكيك مع صلصة الشوكولا، ثم يوضع كطبقة رفيعة في أكواب التقديم.

يمزج السكر والبيض وعصير الليمون والبشر إلى أن يذوب السكر.

في وعاء على النار.

تغلى الكريما ويضاف إليها قبل الغليان مزيج البيض والليمون.

يضاف النشا المذاب في قليل من الماء.

يمزج الكل ويقلب باستمرار على نار هادئة، إلى الحصول على كريمة سميكة ( سمك صلصة البشاميل )

يسكب فوق طبقات الكيك، ثم يترك إلى أن يبرد تماما.

يزين بالكريمة المخفوقة وقطع الليمون.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سوفليه الشوكولا، أسرع وألذ حلويات



سوفليه الشوكولا

المكونات:

بيضتين.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كوب من الحليب.

100جرام من الشوكولا الداكنة.

4 بياض بيض.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

سكر بودر للتزيين.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق التارتار ( أو نقطتين من عصير الليمون ).

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

الطريقة:

تدهن قوالب السوفليه بالزبدة، وترش بقليل من مسحوق الكاكاو.

يسخن الحليب ويضاف إلى البيضتين، ويمزج الكل جيدا ثم يعاد على النار إلى أن يتم الغليان.

تضاف إليه الشوكولا الداكنة، ويمزج الكل جيدا إلى أن تذوب الشوكولا ويتجانس الكل.

يمزج السكر والدقيق والفانيلا والكاكاو.

يضاف الخليط إلى مزيج الحليب والشوكولا ويمزج الكل جيدا.

يخفق بياض البيض مع الملح والتارتار، إلى أن يتحول إلى ميرينج.

يضاف إلى الخليط، ثم يقلب بهدوء.

يصب في قوالب السوفليه، ويخبز في فرن متوسط 180 إلى 200 درجة مدة 20 دقيقة.

حلوى التفاح السريعة، قدميها لأسرتك في عيد الحب



حلوى التفاح

تقدم لكي الشيف ريمو فطائر التفاح لتصنعيها في ليلة عيد الحب لزوجك وأولادك، تعبيرا منك عن حبك لهم.

المكونات

عدد من ثمار التفاح

عجينة الباف بستري وهي متوفرة لدى السوبر ماركت

عصير ليمون

صوص كراميل

قرفة

الطريقة

قطعى الجزء الأعلى من التفاح، وبواسطه ملعقة أو مقوار فرغى القلب بحذر.

اضيفي عصير الليمون لقلب التفاح حتى لا يتغير لونه ويتأكسد

ثم صبى فيه صوص كراميل مقطع فيه مكعبات تفاح بالقرفة

احضرى عجينة الباف باسترى، قطعي جزءا منها شرايط، وبعدد ثمار التفاح قطعي قلوب من عجينة الباف بستري بواسطة قالب على شكل قلب

احيطي كل تفاحة بشرايط الباف بستري، وضعي على قمتها وحدة من القلوب، كما بالصورة، وادهني الوجه بالزبدة

ضعي الثمار في الفرن، تحت الشواية قليلا، حتى يحمر الوجه وقدميه كنوع من التحلية ليلة الفالنتين.