الأربعاء 14 فبراير 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف وإعادة جماله

ترطيب الشعر الجاف،
ترطيب الشعر الجاف، فيتو

يحتاج الشعر الجاف إلى الترطيب العميق لتغذيته بشكل جيد مايحسن من مظهره ويجعله أكثر انسيابية ولمعان.

وتهتم الفتيات كثيرا بالعناية بالشعر من خلال الترطيب اليومى والتغذية السليمة والأهم من ذلك الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر بالعناصر الغذائية المهمة.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف وإعادة جماله.

المكونات:-

بيضة

لغسل الشعر

ملعقة بن

شامبو

الطريقة:-

  • نحضر بيضة ونضعها في بولة عميقة ونخفقها جيدا.
  • نفرد الخليط على الشعر المبلل من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بالشامبو مضاف له ملعقة بن وذلك للتخلص من رائحة البيض بالشعر.
  • ويمكن غسل الشعر بالماء والخل أيضا فهو بخفة رائحة البيض.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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