غضب أمريكي من حكومة نتنياهو بسبب تأخير دخول شحنة قمح إلى قطاع غزة

صرح مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، بأن تأخير وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في إدخال شحنة القمح الأمريكي إلى قطاع غزة، يعد انتهاكا للالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهذا الشأن.

إدخال شحنة القمح الأمريكي إلى غزة



ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "تأخير بتسلئيل سموتريتش، في إدخال شحنة الطحين أو القمح الأمريكي إلى غزة، يمثل انتهاكا للالتزام الذي قطعه نتنياهو، على نفسه أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أسابيع قليلة".



وكانت مصادر إعلامية أمريكية، قد كشفت عن خلاف محتدم بين الحليفين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية خلافات متشعبة حول حرب غزة.



وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين بايدن ونتنياهو"ليست على مايرام"، لأن الخلافات تستعر على خلفية "حرب غزة"، رغم الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الكبير لتل أبيب، منذ بداية الأزمة الحالية.

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حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28473 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 68146 شخصا.

وأضافت أن 133 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 162 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات

هذا وأشار إعلام فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة "جيروزالم بوست" اليوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة.

وقال إعلام فلسطيني إن مدفعية إسرائيلية قصفت منطقة المطار شرق مدينة رفح جنوبي غزة،بينما أفادت شبكة "العربية" و"الحدث" بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى والنصيرات لـ16، وذلك بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات كثيفة على مناطق في شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني اليوم الثلاثاء أنه أمكن سماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات إسرائيلية شنت هجوما على رفح في الساعات الأولى من صباح أمس أودى بحياة 100 على الأقل، مشيرة في وقت لاحق إلى أن الضربات التي استهدفت منطقة الشابورة بجنوب غزة.



غارات كثيفة علي رفح

وشنت إسرائيل قصفًا عنيفًا شمال المدينة وسط اشتباكات دارت مع فصائل فلسطينية، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “العربية ”.

يذكر أن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في رفح المحاذية للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هربًا من الغارات الإسرائيلية حينًا وتنفيذًا لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل.

وردًّا على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، بـ القضاء على الحركة وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28,340 شهيدا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.

