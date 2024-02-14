الأربعاء 14 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

أبرز قصص الحب بالوسط الفني، فاتن حمامة وعمر الشريف في المقدمة

عمر الشريف وفاتن
عمر الشريف وفاتن حمامة، فيتو

يحتفل العشاق اليوم بالفلانتين أو عيد الحب، وهو اليوم الذي يحتفي كل المحبين بقصة حبهم ويحرصون على تبادل الهدايا التي تعزز من تقاربهم وتزيد من الود بينهم، وفي هذا اليوم نستعرض أبرز قصص الحب التي جمعت بين الفنانين.

فاتن حمامة وعمر الشريف 

تعتبر قصة حب الثنائي عمر الشريف وفاتن حمامة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، وكان فيلم صراع في الوادي هو الشاهد على اللقاء الأول الذي جمع عمر الشريف وفاتن حمامة وبعدها تولدت شرارة الحب بينهما، وبالرغم من الاختلاف الكبير والجذري الذي جمع بين عمر الشريف وفاتن حمامة سواء في الطبائع أو في الاختلاف العقائدي إلا ان عمر الشريف أصر على إتمام زيجته بحبيبته فاتن فأشهر إسلامه قبل زواجهما وذلل كل العوائق والصعاب، وتزوج عمر الشريف من فاتن حمامة عام 1955، وأنجب منها ولدًا وحيدًا هو طارق ثم حدث الانفصال عام 1974. 

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وبالرغم من الفراق ظل قلب عمر الشريف ينبض إلى النهاية بحب فاتن حمامة فبعيدًا عن وفاته بعدها بشهور التي وبالرغم من أنها قدرية فإنه في أيامه الأخيرة لم يكن يذكر شيئًا في الدنيا إلا "فاتن" بالرغم من الفراق، بعد أن أصيب بمرض ألزهايمر.

حسن مصطفى وميمي جمال

بدأت العلاقة بين الثنائي حسن مصطفى وميمي جمال بالصداقة وذلك أثناء عملهما معا في مسرح التلفزيون، حيث كان حسن قد خرج من علاقة زواج انتهت بالطلاق ثم تحولت علاقة ميمي وحسن مع مرور الوقت والاقتراب من بعضهما البعض إلى حب تكلل في الأخير بالزواج عام 1966، وأجل الثنائي الإنجاب لمدة 3 سنوات، ثم رزقهما الله بعد ذلك بطفلتين توأم، واستمر زواجهما لمدة 49 عاما، وحتى وفاة الفنان حسن مصطفى عام 2015.

دلال عبد العزيز وسمير غانم 

ويعد الثنائي الراحل من أنجح الزيجات في الوسط الفني فقد جمعهما الحب على مدار سنوات طول وظل هو عنوانهما حتى النفس الأخير، فقد عشقت دلال زوجها سمير وظلت صابرة حتى أتت الفرصة التي جمعته بها وكونت معه أسرة كان وقودها الحب، وأثمرت زيجتهما عن إيمي ودنيا، وبالرغم من غيابهما إلا أن قصة حبهما لا تزال حتى اليوم أيقونة.

محمود ياسين وشهيرة 

تعتبر من أبرز الزيجات الفنية التي استمرت طويلًا، حيث امتدت زيجة الفنان محمود ياسين وشهيرة إلى سنوات طوال تصل إلى حوالي 50 عاما، وبدأت قصة الحب في كواليس أول فيلم تقوم شهيرة بتمثيله، لتشتعل بينهما شرارة الحب الأولى، ولم تمر سوى أشهر قليلة حتى تمت خطبتهما ومن بعده الزواج، وأثمرت زيجتهما عن أبنائهما رانيا وعمرو محمود ياسين، واستمرت الزيجة حتى وفاة الفنان محمود ياسين.

حسن يوسف وشمس البارودي

تعتبر علاقة الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي من أكثر الزيجات شهرة وأطولها عمرًا، وبدأت علاقة حسن يوسف والفنانة شمس البارودي بعد طلاقه من الفنانة لبلبة، وكان اللقاء الأول بين الثنائي عام 1972، وهو العام ذاته الذي قررا الزواج فيه، ولكن تم الطلاق بعد فترة لا تتجاوز الأشهر، ولكنهما عادا مرة أخرى في عام 1973 ليستمر الثنائي معا حتى الآن في زيجة طويلة.

أحمد حلمي ومنى زكي

يعتبر زواج حلمي ومنى زكي من أنجح الزيجات في الوسط الفني، ومع مرور الوقت تتكشف مدى عمق علاقة الحب التي تجمع بينهما وأصبح الثنائي أيقونة في عالم العشق، وكانت الفنانة  منى زكي قد كشفت عن سر استمرار زواجها من الفنان أحمد حلمي، ويكمن هذا السر في أن الأخير دائمًا ما يدعمها ويساندها، واصفةً إياه بـ الهدية التي منحها الله لها، بينما يقول أحمد حلمي عن زوجته أنها سند حقيقي له، وتمثل البلورة التي يعيش فيها ويشاهد نفسه من خلالها، ويحرص الثنائي على التواجد إلى جانب بعضهما البعض في كثير من المناسبات العامة والتكريمات التي يحصل عليها كل منهما. 

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