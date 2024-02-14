مسلسل بين السطور الحلقة 13، ملك شهاب تتورط في قضية جيمي

مسلسل بين السطور، شهد مسلسل بين السطور الحلقة 13 الكشف عن أحداث من الماضي والحاضر الخاص بأبطال المسلسل، حيث يتم الكشف عن استمرار حاتم في البعد عن هند، بينما تحاول هند في الماضي التقرب منه حتى إنها توسلت إلى والدته أن تمنحها فرصة لإسعاد حاتم.

كما شهدت الحلقة التحقيق مع ملك في جريمة جيمي حيث تم الكشف عن رسائل تهديد كانت قد أرسلتها ملك لجيمي بعد التحرش بها كما أنها أنكرت مقابلتها لجيمي مرة أخرى بعد هذا التهديد مما جعل الضابط يزيد من شكوكه تجاهها.

وعلى جانب آخر تذهب والدة وشقيقة جيمي مع هدى من أجل التأكد من حملها، ولقد تم التأكيد على الحمل دون الكشف عن نوع الجنين، وتواصل هند سالم التحقيق في فساد البحيري.

مسلسل بين السطور الحلقة 11

شهد مسلسل بين السطور الحلقة 11 معرفة أسرة جيمي بحمل هدى ولكن شقيق جيمي يفاجئ هدى برد فعل قاسٍ، حيث نعتها بالنصابة وأن حملها ما هو إلا لعبة للسيطرة على ميراث شقيقه.

بينما يتدخل حاتم عن طريق معارفه لإعادة هند إلى القناة وتشعر هي بالسعادة لما فعله من أجلها ويتصالحان، وتعود هند بالفعل إلى برنامجها ولكنها لا تتوقف عن البحث وراء صاحب منتجع الواحات.

وعلى جانب آخر، يبتعد بكر عن ملك بعد عدم الكشف عن حقيقة مشاعرها تجاهه، ويذهب جيمي إلى منزل هند بعد تهديدها ويخبرها أنه لم يعد يستطيع الانتظار لردها، بينما تكشف أحداث الماضي أن هند قد أخبرت هدى بالحقيقة بأنها كانت على علاقة بجيمي في الماضي وأنه يهددها لتعود إليه وقدمت لها هاتفها المحمول كدليل.

مسلسل بين السطور الحلقة 9

شهد مسلسل بين السطور الحلقة 9 عدد من الأحداث بين الماضي والحاضر، حيث يتم إجراء جنازة جيمي بحضور هند سالم، كما يلاحظ الضابط ظهور الدبلة في يد هدى بالرغم من عدم وجودها في التحقيقات وبدأ يفكر مليًّا ويركز مع هدى وتصرفاتها وعلاقتها بمدير أعمال جيمي.

ويتم الكشف عن أن جيمي هو الذي أرسل الصور لهند بعدما طلب من مدير أعماله تصويرهما سويًا، ويحاول يحيى أن يهدئ الأمور مع ملك شهاب ولكنها لم تتهاون مع حقها، وعلى جانب آخر يتم إخلاء سبيل منتصر بكفالة، وتقرر هند الاستمرار في حملتها ضد الفندق الشهير بالواحات، ويرسل جيمي رسالة لهند يطلب لقائها ويحدد مكان لذلك، وهناك بعد رفضها للرضوخ لضغوطه يهددها بإرسال صورهما إلى حاتم زوجها.

مسلسل Misty

يعد مسلسل بين السطور من أبرز المسلسلات التي بدأت مؤخرًا وتحظى باهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي.

ومن المعروف أن مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية لمسلسل كوري وهو مسلسل Misty، وهو مسلسل من إنتاج عام ٢٠١٨، وهو مسلسل دراما وتشويق ورومانسي تتمحور حول مذيعة عنيدة تصبح المشتبه بها في قضية قتل، ويقرر زوجها المنفصل عنها، وهو محامي، الدفاع عنها ومن ثم يبدأ رحلتهما للوقوع في الحب مرة أخرى، وهو من بطولة نانج جو كيمجي وجين هيرين وهاي جين.

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