لقاء سويدان من كواليس مسلسل طبيبة شرعية (صور)

تواصل الفنانة لقاء سويدان تصوير مشاهدها في مسلسل “طبيبة شرعية” والذي انطلق عرضه مؤخرا على شاشة قناة المحور.

وأوشك فريق عمل المسلسل على الانتهاء من تصوير المشاهد كاملة، حيث من المقرر أن ينتهي التصوير خلال 10 أيام.

مسلسل طبيبة شرعية

مسلسل طبيبة شرعية من بطولة: بشرى، صلاح عبد الله، ونضال الشافعى، لقاء سويدان، وفراس سعيد، ومروة عبد المنعم، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.

في جانب آخر تواصل لقاء سويدان تصوير مشاهدها في مسلسل “قلع الحجر”، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل.

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مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر من بطولة: محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج: حسني صالح.