عدوان أمريكي بريطاني جديد على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية

قصفت أمريكا وبريطانيا، مساء أمس الثلاثاء، مواقع لجماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).



وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية استهدفت بغارة موقعًا عسكريًا في منطقة رأس عيسى الساحلية بمديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة.

وذكر أن أجواء محافظة الحديدة تشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات استطلاع أمريكية.



وجاءت الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية لمحافظة الحديدة المطلة على جنوب البحر الأحمر، غداة إعلان الحوثيين استهداف سفينة "ستار أيرس" الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، مؤكدةً أن "الإصابة كانت دقيقة".

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استهداف سفينة ستار آيرس

كان المتحدث العسكري باسم (الحوثيين)، يحيى سريع، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عن استهداف سفينة "ستار آيرس" الأمريكية بالبحر الأحمر بصواريخ، وإنهم حققوا إصابة مباشرة جراء ذلك.

ويستهدف الحوثيون السفن المتوجهة لإسرائيل بهدف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة وفك الحصار عن القطاع، كما يستهدف الحوثيون سفن التحالف الأمريكي الذي ينفذ هجمات ضد اليمن.

وفي وقت سابق ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة، في تقرير لها، أن جماعة الحوثي استهدفت ناقلة بضائع بالصواريخ في باب المندب.

هجوم يستهدف سفينة يونانية في باب المندب

وجاء في تقرير شركة أمبري: إن سفينة يونانية ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجومين قرب باب المندب، مضيفة أنه تم التأكد من سلامة السفينة وطاقمها لعد تعرضها لهجومين بالبحر الأحمر.