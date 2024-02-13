وظائف جديدة بـ 10 آلاف جنيه في هيئة نظافة الجيزة

تعلن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة عن حاجتها إلى سائقين درجة أولى ودرجة ثانية مهنية نظير أجور وحوافز ومكافآت تصل إلى عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت الهيئة أن على الراغبين التقدم للوظيفة التوجه لقسم الموارد البشرية بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومعهم الأوراق والمستندات التي ثبت شخصيتهم وكفاءتهم في مهنة السواقة.



رفع 1000 طن من المخلفات بأبو النمرس



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد اطلع على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع ١٠٠٠ طن من المخلفات والرتش المتراكم بأحد أكبر مواقع تجمع للمخلفات بمدينة أبو النمرس، حيث شملت الأعمال رفع ٦٥٠ طنًّا بطريق ترسا المواسير وترسا الكونيسة بمركز أبو النمرس و٣٥٠ طنًّا بطريق أرض العبودة بمنيل شيحة، وذلك من خلال ورديات عمل استمرت على مدار يومين باستخدام ١٢ معدة وسيارة نظافة.

Advertisements



زراعة الأشجار وتجميل الطريق بالجيزة



وشهدت النقاط التي تم رفع المخلفات منها زراعة الأشجار وتجميل الطريق.



وشدد المحافظ على رئيس المركز بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري على المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.



وأشار اللواء أحمد راشد أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية على مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة.