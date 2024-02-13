%90 نسبة أعمال رصف الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة بواحة الفرافرة

عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا، بحضور أعضاء لجنه الهيئة العامه للطرق والكباري بالمحافظة، ومسئولي الشركة المنفذة لاعمال الطرق بالمركز ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وخلال الاجتماع استعرض رئيس مركز الفرافرة، مع أعضاء اللجنة معدلات التنفيذ بمختلف قطاعات الطرق الجاري العمل بها وموقف المشروعات المدرجة بمبادرة حياة كريمة والجاري تنفيذها علي أرض المركز.

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وأوضح أعضاء اللجنة بأنه يتم العمل بشكل منتظم في رصف الطرق المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 96 كم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 90 % وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لنهو كافة الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة لها.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الفرافرة لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز الفرافرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات والأعمال ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري العمل بها.

يذكر أن إجمالى مشروعات «حياة كريمة» فى مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد يصل إلى ٢٦٠ مشروعا تنمويا، تستفيد منها ٢٥ قرية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

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