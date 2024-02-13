أمريكا تعلن تأمين الحماية لـ2000 سفينة تجارية في البحر الأحمر

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، تأمين الحماية بنجاح لـ2000 سفينة تجارية في البحر الأحمر، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وأفاد زعيم جماعة (الحوثيين) عبدالملك الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، منع كل السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور في البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضي.

وتابع عبدالملك الحوثي: "الأمريكي والبريطاني أصبحوا منذ بدء عدوانهم على اليمن يعيشون مشكلة العدو الإسرائيلي في أن سفنهم مستهدفة".

Advertisements

وأشار زعيم الحوثيين إلي أن الشهداء من الأطفال في غزة تجاوزوا 12 ألفا، ثم تأتي دولة الاحتلال بعد 127 يوما من الحرب لتتباهى باستعادة أسيرين، مضيفا: "تقديم العدو الإسرائيلي استعادة أسيرين كإنجاز عملاق وتحول كبير في الموقف سخافة بكل ما تعنيه الكلمة".

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وفي وقت سابق، حذرت جماعة الحوثيين اليمنية، إسرائيل من أن أي تصعيد لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سيقابل بتصعيد من الجماعة لعملياتها العسكرية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "نقول للكيان الإسرائيلي أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد".

المأساة الإنسانية في غزة

وأضاف: "طالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي -زعيم الجماعة".

الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات الهجوم علي رفح

إلى ذلك، حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات خطيرة لأي تحركات إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة، واعتبرت ذلك "إمعانًا في القتل بحق الشعب الفلسطيني".

وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة رفح في قطاع غزة يستهدف الإمعان في القتل والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا، ودليل واضح على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

وأضافت "يحذر اليمن من أن هذا الإجرام الهمجي ستكون له تداعيات أمنية خطيرة على الأمن والسلم في المنطقة تتحمل مسؤوليته قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي".