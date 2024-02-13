الفيوم أول الجمهورية في تغطية مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

قال الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن مديرية الصحة بمحافظة الفيوم حصلت علي المركز الاول، علي مستوي الجمهورية، فى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع، فى نسبة التغطية للمبادرة، فقد تم فحص 81820 طفلا، من المستهدف 84048 مولودا، بنسبة تغطية 97%

وقال الدكتور محمد رمضان، مدير مكتب المبادرات ومنسق مبادرة السمعيات، إن المبادرة يتم تطبيقها فى 100 وحدة صحية تشمل جميع مراكز المحافظة، وانطلقت فى سبتمبر 2019 ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

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ويتم الكشف على الطفل من عمر يوم وحتى 28 يوم، بهدف تجنيب الأطفال الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن ان تتسبب فى أزمات نفسية للطفل، وقد تم تدريب الأطقم الطبية للعمل على جهاز الانبعاث الصوتى بالوحدات الصحية، وتدريب مدخلى البيانات التابعين للوحدات الصحية بكافة المحافظات لتسجيل بيانات الاطفال حديثى الولادة.

تدريب الأطباء الجدد

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم أنهت اليوم الثلاثاء، الحزمة التدريبية المكثفة للأطباء الجدد، تسليمهم العمل.

مدة ومحتوى التدريب

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أن تدريب الأطباء الجدد استمرت لمدة شهر، حصل خلالها المتدربون على حزمة مكثفة من التدريب الفني والإداري، حتى يمكنهم استلامهم العمل بالوحدات الصحية.

موضحا أن البرنامج شمل التدريب على جميع الخدمات المقدمة فى الوحدات الصحية، من خدمات الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة وطب الأسرة، والأعمال الوقائية، والطب الشرعي، والمهارات الإدارية، ومكافحة العدوى، واساسيات السونار، والرعاية المتكاملة للطفل المريض، والمناطق الطبية، والإسعافات الأولية، والاحتياجات الخاصة، والسن المدرسى، وتسليم الأطباء الجدد شهادات إتمام الدورة اليوم، علي أن يتسلم كل طبيب عمله بداية من غد الأربعاء.

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