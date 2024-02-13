أخبار الرياضة اليوم.. تشكيل جهاز منتخب مصر بالكامل.. عودة محمد صلاح للتدريبات.. قرار من الأهلي بشأن قيمة العضوية.. الأحمر يحسم قمة دوري 2005

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في فيتو ولعل أبرزها:

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب.

وجاء تشكيل جهاز منتخب مصر كالتالي:

حسام حسن: مدير فني

إبراهيم حسن: مدير المنتخب

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبد الواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس

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مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

رحب لاعبو ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح، بعد عودته للمشاركة في تدريبات الريدز الجماعية، استعدادا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول تظهر عودة محمد صلاح إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للريدز، حيث استقبله زملاؤه بالأحضان معبرين عن سعادتهم بشفائه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات الريدز الجماعية، استعدادا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، عن قيمة الرواتب التي سيحصل عليها أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، والتي جاءت على النحو التالي:

حسام حسن المدير الفني: مليون جنيه شهريًا

إبراهيم حسن مدير المنتخب: 750 ألف جنيه شهريًا.

طارق سليمان المدرب العام: 200 ألف جنيه شهريًا

سعفان الصغير مدرب الحراس: 100 ألف جنيه شهريًا

وليد بدر المدير الإداري: 70 ألف جنيه شهريًا

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، ‏حتى ‏‏30 يونيو القادم.

وجاء ذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك تماشيًا مع ‏الظروف ‏الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كل أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام.‏

ويدرس المجلس قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة ‏الفرصة ‏للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال ‏التشييد في ‏المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم و«الجيم»، وذلك تيسيرًا على الأعضاء وتسهيلًا للاستمتاع ‏بمرافق النادي ‏المتطورة.‏

وضع مسئولو نادي الزمالك، مجموعة من اللاعبين المميزين في الدوري المصري من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد.

وأكد المصدر، أن من ضمن اللاعبين الذي يضع الزمالك عينه عليهم هو رمضان صبحي صانع ألعاب فريق بيراميدز لضمه مع الموسم الجديد بعد تمسك إدارة ناديه باستمراره في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم صفقة ضم رمضان صبحي من بيراميدز في الانتقالات الصيفية المقبلة.

‎خطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين نظيفين، في مباراة قمة دوري الجمهورية مواليد 2005، والتي جمعتهما على ملعب الأبيض في ميت عقبة.

أحرز ثنائية الأهلي في شباك الزمالك كل من محمد أحمد شيبا في الدقيقة 27، ومحمد رأفت في الدقيقة 85.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وهدد مرمى الزمالك بفرصة خطيرة في الدقيقة 10 بعدما نجح أحمد جمال حارس مرمى الأبيض في التصدي لكرة خطيرة.

توقف اللعب في الدقيقة 26 بعد إصابة لاعب الزمالك محمد السيد وخرج لتلقي العلاج ليُستأنف اللقاء مرة أخرى.

وفي الدقيقة 27، استغل شيبا لاعب الأهلي كرة طولية ليسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 30، مرر موتيابا لاعب الزمالك كرة إلى زميله عمار ياسر داخل منطقة الجزاء ليُسدد كرة تصدى لها حارس مرمى الأهلي حازم جمال.

وفي الدقيقة 85، سجل لاعب الأهلي محمد رأفت الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد تمريرة طولية إلى لاعب الأهلي الذي راوغ المدافع ليمررها إلى محمد رأفت أمام المرمى الخالي يودعها في الشباك، وينتهي اللقاء بفوز الأهلي على الزمالك 2 / 0.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك حضور الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مباراة فريق الشباب مواليد 2005.

وفي نفس الوقت حضر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لملعب المباراة من أجل متابعة العناصر المميزة من فريق الشباب، كما تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وأحمد مجدي المدرب المساعد لمتابعة اللقاء.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حصاد الانتقالات الشتوية الماضية في كرة القدم على مستوى أندية العالم، والتي شهدت الوصول إلى مستويات قياسية.

وأكد فيفا أن الانتقالات الشتوية الماضية، شهدت 5073 عملية انتقال للاعبين على مستوي الرجال والسيدات بين الأندية وهو ما يُشكل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل في يناير 2023.

وأضاف فيفا في بيان رسمي أن إجمالي إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الدولية في الانتقالات الشتوية بلغ 1.46 مليار دولار في كرة قدم الرجال، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، فيما تضاعف إجمالي المبلغ المنصرف على انتقالات السيدات ليصل إلى 2.1 مليون دولار.

وتابع فيفا: "في كرة قدم السيدات، وصلت قيمة الإنفاق على رسوم انتقالات اللاعبات إلى مستويات قياسية جديدة، حيث صرفت الأندية ما مجموعه 2.1 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها أكثر من 150% مقارنة بالرقم المسجل في يناير 2023".

وأوضح: "شهدت لعبة السيدات استقرارًا نسبيًا في عدد الانتقالات العابرة للحدود والتي بلغت 357 انتقالًا، أي بزيادة تبلغ نسبتها 0.3% مقارنة بشهر يناير 2023، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات 1.46 مليار دولار في كرة قدم الرجال خلال أول أشهر سنة 2024، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، حيث تراجع إنفاق الأندية بنسبة 8.2% مقارنة مع الرقم القياسي الذي سُجل في يناير 2023".

وتابع: " قد احتلت الأندية الفرنسية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقًا على الانتقالات الدولية في فئة الرجال خلال شهر يناير 2024، إذ دفعت 291.9 مليون دولار أمريكي، وهو ضعف ما أنفقته في نفس الفترة من العام الماضي، بينما سُجل انخفاض ملحوظ في إنفاق الأندية الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تراجع بنسبة 80% تقريبًا مقارنة بإنفاقها القياسي المسجل في يناير 2023.