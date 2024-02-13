مدرب برازيلي، التشكيل الكامل لجهاز منتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي:

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبد الواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس.

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، عن قيمة الرواتب التي سيحصل عليها أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقياد حسام حسن، والتي جاءت على النحو التالي:

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رواتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

حسام حسن المدير الفني: مليون جنيه شهريًا

إبراهيم حسن مدير المنتخب: 750 ألف جنيه شهريًا.

طارق سليمان المدرب العام: 200 ألف جنيه شهريًا

سعفان الصغير مدرب الحراس: 100 ألف جنيه شهريًا

وليد بدر المدير الإداري: 70 ألف جنيه شهريًا

على أن تكون المرتبات السابقة غير شاملة الضرائب، وأن اتحاد الكرة هو من يتكفل بدفع الضرائب

التوأم يوقعان عقود تدريب منتخب مصر

وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وذلك في الثانية ظهر الخميس 15 فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وينتظر حسام حسن مهمة شاقة مع منتخب مصر الوطني خلال العام الحالي 2024.

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

تصريحات جمال علام

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة: "اختيار الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر تم بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة".

تصحيح مسار المنتخب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي": "حسام حسن الأنسب لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وتوافقنا مع وزير الرياضة على ضرورة وجود مدرب وطني لقيادة منتخبنا".

وتابع: "الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول".

تلبية طلبات حسام حسن

ولفت: "سنلبي للكابتن حسام حسن كل طلباته بما في ذلك اختياره الجهاز الفني للمنتخب، وإحنا تحت أمره في إقامة المعسكرات الداخلية والخارجية، والفترة الجاية لازم نكون مستعدين لبطولة الأمم الأفريقية 2025 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم، أتمنى توفيق الكابتن حسام ويوصلنا لكأس العالم".

مسئولية حسام حسن

وقال: حسام حسن هو المسئول الأول والأخير عن اختيار الجهاز الفني والمعاون له في منتخب مصر، وسنجهز من الاَن لخوض كأس الأمم الأفريقية وسنعيد تصحيح مسار المنتخب خلال الفترة المقبلة.

معد نفسي للمنتخب

وأضاف: إذا احتاج حسام حسن معدا نفسيا سيتم توفيره له، حتى نرى المنتخب في المكانة التي تليق به، ونحن نثق في قدراته وكفاءته.

وتابع: حسام حسن صاحب تاريخ كبير للغاية والمنتخب سيظهر بقوة معه في الفترة المقبلة، موضحا: محمد صلاح يعشق مصر وقائد حقيقي وسيكون أكبر معاون لحسام حسن في قيادته لمنتخب مصر، معقبا: "حسام حسن هيرتاح معانا وهنوفر له كل شيء وكل طلباته مجابة وسندعمه بقوة".