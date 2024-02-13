الأهلي يصدر قرارا مهما بشأن زيادة قيمة عضوية النادي

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، ‏حتى ‏‏30 يونيو القادم.

وجاء ذلك في إطار الإقبال الكبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك تماشيًا مع ‏الظروف ‏الاقتصادية الراهنة التي ألقت بظلالها على كل أوجه النشاط الرياضي في مصر والعالم بشكل عام.‏

ويدرس المجلس قبول أعداد محددة من العضويات في فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة لفترة مؤقتة، وذلك لإتاحة ‏الفرصة ‏للانتهاء من عمليات الربط بين المشروعات الإنشائية، خاصة في فرع الشيخ زايد الذي شهد العمل على الانتهاء من أعمال ‏التشييد في ‏المسجد والمبنى الاجتماعي وحمام السباحة وملاعب كرة القدم و«الجيم»، وذلك تيسيرًا على الأعضاء وتسهيلًا للاستمتاع ‏بمرافق النادي ‏المتطورة.‏

تكريم العامري فاروق

وعقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، ‏نائب ‏رئيس النادي الاهلي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران ‏الأهلي.‏

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وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.‏

زيارة سفير الأرجنتين

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماع اليوم باستعراض نتائج زيارة جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة، لمقر النادي بالجزيرة، ‏التي ‏عكست تقديره الكبير للأهلي، وتاريخه العريق الممتد لأكثر من 116 عامًا، وريادته لكرة القدم، وفي مختلف ‏الرياضات ‏بمصر وإفريقيا عبر عقود طويلة، وامتلاكه أكثر من فرع بمواصفات عالمية.‏

وأشار الكابتن الخطيب إلى أن أوريولابيتا‏ أبدى إعجابه الشديد بالأذرع الاقتصادية للنادي ممثلة في شركاته العديدة، ورغبته في ‏نقل ‏هذه التجربة إلى المؤسسات الرياضية في الأرجنتين، والعمل على التجهيز لمذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القادمة.‏

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واستقبل الكابتن محمود الخطيب ظهر اليوم، جونزالو أوريولابيتا، سفير الأرجنتين بالقاهرة خلال زيارته لمقر النادي بالجزيرة.

وحرص الكابتن الخطيب على الترحيب بالسفير الأرجنتيني والوفد المرافق له، وعقد جلسة مطولة معهم، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وقام السفير جونزالو أوريولابيتا بجولة داخل مقر الجزيرة، تفقد خلالها ملعب مختار التتش، وصالة الأمير عبد الله الفيصل، والنصب التذكاري للشهداء، وصالة الكاراتية، ودولاب البطولات.

في ختام الزيارة، قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء السفير الأرجنتيني درع وعلم وقميص النادي، فيما حرص السفير على تقديم قميص منتخب الأرجنتين للكابتن الخطيب.

وعبر أوريولابيتا عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي الأهلي ومقابلة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أنه من محبي النادي، ويحرص بشكل مستمر على متابعة مبارياته، ويعلم البطولات العديدة التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأعرب السفير الأرجنتيني عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المميزة للنادي، وامتلاكه للعديد من المرافق المصممة بأحدث الطرق العالمية، مؤكدًا أنه سيحرص على المشاركة في أي فعاليات تخص النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.



تدريبات فريق الأهلي

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، واصل أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي في الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، إن أليو ديانج لاعب الفريق لايزال يؤدي برنامجه التدريبي للتعافي من آلام الكدمة في الركبة التي لحقت به مؤخرا.

وأوضح طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وسيواصل تنفيذ برنامج التدريبي والتأهيلي في القاهرة؛ في ضوء نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي يجريها اللاعب.

و انتظم أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على تعافي أحمد عبد القادر من الإصابة العضلية التي أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأشار جاب الله إلى مشاركة عبد القادر في المران الجماعي كاملا جاء بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التي خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد.

مشوار الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلى بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلى 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغانى الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات.

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات.

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32.

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32.

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات.

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغانى الجولة الثانية بدور المجموعات.

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات.

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

الأهلي مع وفاق سطيف في نصف نهائي أبطال أفريقيا 2022

وتقابل الأهلي مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

والتقى الأهلى أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وتعادل الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.