الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

ملحمة خان يونس، فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

خان يونس، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، قصف تجمع لجنود جيش الاحتلال في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس بقذائف الهاون.

 

استهداف مقر قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال

وتابعت سرايا القدس: "مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو شمال خان يونس، كما قصفنا بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى مقرا للقيادة والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال وسط خان يونس".

 

تفجير 3 فتحات أنفاق مفخخة في خان يونس

بدورها، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة -حماس- إن "مجاهديها فجروا 3 فتحات أنفاق مفخخة في قوات إسرائيلية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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استهداف ناقلتي جند شمال خان يونس

كما أكدت المقاومة الفلسطينية استهداف ناقلة جنود للاحتلال الإسرائيلي في منطقة القرارة شمال خان يونس، ثم استهدفت ناقلة جنود ثانية حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

 

استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية

كذلك أعلنت فصائل فلسطينية الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز سكاي لارك شرق حي الزيتون في مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

مقتل 10 جنود إسرائيليين

وأعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، امس الاثنين، أن قواتها تمكنت من القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "نقطة صفر".

وجاء في بيان "القسام" على "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 10 جنود من نقطة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، أعلن الإثنين، إصابة 9 عسكريين فى معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان

وسقطت طائرة إسرائيلية، في الأراضي اللبنانية في وقت سابق بسبب عطل فني، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقله الإعلام العبري.

وأوضح الإعلام العبري، أنه يجري حاليا التحقيق في حادث سقوط الطائرة الإسرائيلية التي سقطت في الأراضي اللبنانية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن عن نوع الطائرة الإسرائيلية التي سقطت في الأراضي اللبنانية.

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المقاومة الفلسطينية تعلن عن عملية مزدوجة ضد جيش الاحتلال بخان يونس

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