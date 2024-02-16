أسباب وأعراض الإسهال عند الرضع، وهذه طرق علاجه

يمكن التحكم في الإسهال عند الرضع عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم وتغيير حفاضاتهم بشكل متكرر.

ويسبب الإسهال عند الرضع قلقًا لمقدمي الرعاية، لأن الرضع معرضون بشكل خاص للإصابة بالجفاف إذا فقدوا الكثير من السوائل في فترة زمنية قصيرة.

ويحدث الإسهال عند الأطفال على شكل براز مائي أو رخو متكرر، وفي حين أن الأطفال غالبًا ما يكون لديهم براز أكثر مرونة من البالغين.

الاسهال عند الرضع, فيتو

كيفية علاج إسهال الأطفال في المنزل

غالبًا ما يتم حل الإسهال من تلقاء نفسه، ولكن توجد بعض الأشياء التي يمكن لأي شخص القيام بها لجعل الطفل يشعر براحة أكبر عندما يعاني منه, ومن الضروري أيضًا اتخاذ خطوات للمساعدة في منع الجفاف، نظرًا لأن الأطفال هم من بين المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف.

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وتشمل الأشياء التي يمكن للناس القيام بها في المنزل لإدارة الإسهال عند الأطفال ما يلي:

حافظ على رطوبة الرضيع: بغض النظر عما إذا كان الطفل يرضع بالحليب الصناعي، فيجب الاستمرار في تغذية الطفل كثيرًا للمساعدة في استبدال السوائل، ويجب على الناس أن يناقشوا مع طبيب الأطفال ما إذا كان ينبغي عليهم إعطاء رضيعهم محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم.

منع طفح الحفاض: قم بتغيير الحفاضات بشكل متكرر أكثر من المعتاد وحافظ على نظافة الرضيع وجفافه قدر الإمكان, وإذا حدث طفح جلدي، قم بوضع كريم حفاضات يحتوي على أكسيد الزنك.

من المهم ملاحظة أنه لا ينبغي للشخص أبدًا إعطاء الرضيع أدوية مضادة للإسهال دون وصفة طبية, ويجب على الشخص الاتصال بطبيب الأطفال للحصول على إرشادات بشأن الرعاية المنزلية للإسهال أو الأعراض التي تشير إلى حاجة الطبيب لفحص الطفل.

متى يجب الاتصال بالطبيب لعلاج إسهال الرضع

يجب على مقدمي الرعاية دائمًا الاتصال بالطبيب لعلاج إسهال الرضع إذا كان عمر طفلهم أقل من 6 أشهر، يجب على مقدمي الرعاية أيضًا التحدث مع الطبيب إذا لاحظوا العلامات التالية على طفلهم:

أعراض الجفاف، بما في ذلك:

انخفاض كمية البول

دموع أقل عند البكاء

بقعة ناعمة غائرة (اليافوخ) في الرأس

الشعور بالنعاس أكثر من المعتاد

فم جاف

حمى

القيء

نقص الطاقة

التهيج

الدم في الإسهال

فقدان الوزن

يجب على الأشخاص طلب رعاية الطوارئ فورًا لعلاج إسهال الرضع إذا كان الطفل ضعيفًا أو لا يتحرك (خاملًا) أو يعتقد الأهل أنه قد تكون هناك حالة طوارئ تهدد حياته.

أعراض الجفاف عند الرضع بسبب الإسهال

أهم شيء يجب الانتباه إليه إذا أصيب الطفل بالإسهال هو الجفاف، ويحدث هذا عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل، وهي حالة يمكن أن تسبب عددًا من المضاعفات.

يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف إذا كانوا أقل من عام واحد وأكثر من ذلك إذا كانوا أصغر من 6 أشهر وفقًا لموقع "medical news today" الطبي، وكذلك الأطفال الرضع يكونون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف إذا كان وزنهم منخفضًا عند الولادة.

وتشمل العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الرضيع يعاني من الجفاف الخفيف إلى المتوسط ما يلي:

تبدو البقعة الناعمة أو اليافوخ على رأس الرضيع غائرة

تبول أقل تواترًا (أقل من ستة حفاضات مبللة في اليوم)

البول الأصفر الداكن

عدم وجود دموع أو وجود القليل من الدموع عند البكاء

جفاف الفم والشفتين والعينين

تشمل أعراض الجفاف الشديد عند الأطفال ما يلي:

العيون الغارقة

قليل من البول أو معدوم (حفاضات جافة أو شبه جافة لفترة طويلة)

النعاس المفرط أو قلة النشاط

برودة في اليدين والقدمين

تغير لون اليدين والقدمين

تجاعيد الجلد

الانفعال الشديد

معدل ضربات القلب السريع

تنفس سريع

الأسباب المحتملة لإسهال الرضع

يمكن أن يصاب الطفل بالإسهال بغض النظر عن الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية أو خليط من الاثنين معًا، وتشمل أسباب الإسهال عند الأطفال ما يلي:

الإسهال عند الرضع, فيتو

التهاب المعدة والأمعاء: هذه العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعًا للإسهال عند الرضع، ويمكن أن يكون القيء أيضًا من الأعراض، وعادةً ما تختفي هذه الحالة المعروفة أيضًا باسم جرثومة المعدة أو أنفلونزا المعدة بعد بضعة أيام ومع ذلك، عند الرضع، يمكن أن يسبب الجفاف بسرعة كبيرة وخاصة إذا كان الطفل يعاني من الإسهال والقيء.

تغييرات النظام الغذائي: اعتمادًا على عمر الرضيع، قد يُقدم له مجموعة مختارة من الأطعمة الصلبة، ومع اعتياد أجسامهم على الانتقال من السوائل إلى المواد الصلبة وقد يتفاعل الجهاز الهضمي لديهم بطريقة تسبب الإسهال.

الأدوية: في بعض الأحيان وقد تكون هناك مناسبة لإعطاء الرضيع أدوية لأمراض وحالات أخرى، وقد تشمل الآثار الجانبية لهذه الأدوية الإسهال.

الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية

وتشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية حصرية يصابون بالإسهال بشكل أقل حتى من الأطفال الذين يتغذون على تركيبة جزئية, ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 150 رضيعًا، أن حوالي 27% من الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يعانون من نوبات متكررة من الإسهال، مقارنة بحوالي 72% من أولئك الذين تلقوا حليبًا صناعيًا.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لن يتطوروا أبدًا