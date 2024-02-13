الأربعاء 14 فبراير 2024
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رياضة

فريق كهرباء غرب الجيزة يشارك في بطولة الربيع الصيني للكونغ فو

الاتحاد المصري للعبة
الاتحاد المصري للعبة الكونغ فو، فيتو

يشارك فريق نادي كهرباء غرب بـ محافظة الجيزة في بطولة الربيع الصيني التي تقام في استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الاتحاد المصري للووشو كونغ فو بالتعاون مع الملحق الثقافي الصيني بمصر.

ويشارك فريق كهرباء غرب الجيزة بـ 60 لاعبا في الكونغ فو ساندا و10 لاعبين أساليب تقليدي تحت قيادة الجهاز الفني للفريق حاتم منصور رئيس الجهاز الفني، ومي عادل  المدير الفني للفريق.
 

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أشرف صبحي يشهد ختام بطولة عيد الربيع للكونغ فو بإستاد القاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي لبطولة عيد الربيع الصيني للكونغ فو، والتي أقيمت علي مدار 3 أيام، بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 4500 لاعب ولاعبة من 200 هيئة رياضية ومركز شباب ونادي لجميع المراحل السنية، والتي يتواجد بها لاعبون من دولة الصين.

حضر الختام السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ، يانج رونجهاو وزير مفوض رئيس المركز الثقافي الصيني.

أشرف صبحي يشهد ختام بطولة عيد الربيع الصيني للكونغ فو بإستاد القاهرة، فيتو 

وتضمن الحفل عروضًا رياضية مميزة لفنون الكونغ فو، وعروضًا ثقافية وفنية من مختلف الدول المشاركة.

أشرف صبحي يشهد ختام بطولة عيد الربيع الصيني للكونغ فو بإستاد القاهرة، فيتو 

وفي كلمة له، قال وزير الشباب والرياضة:" أعرب عن سعادتي لحضور ختام هذه البطولة، والتي تُعدّ حدثًا رياضيًا وثقافياَ هامًا يعزز العلاقات بين مصر والصين، وفرصة لتعزيز الصداقة والتبادل الثقافي بين الشعبين".

أشرف صبحي يشهد ختام بطولة عيد الربيع الصينى للكونغ فو بإستاد القاهرة، فيتو 

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم وتطوير رياضة الكونغ فو في مصر، لافتًا إلى أهمية هذه البطولة في تنمية رياضة الكونغ فو في مصر، والدور الكبير الذي تلعبه هذه البطولة في تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والصين، مشيدًا بالمستوى المتميز للبطولة، وبالأداء الرائع للاعبين المشاركين.

أشرف صبحي يشهد ختام بطولة عيد الربيع الصينى للكونغ فو بإستاد القاهرة، فيتو 

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن شكره وتقديره للوزارة على استضافتها لهذه البطولة، مؤكدًا على أن هذه البطولة تُعدّ رمزًا للصداقة والتعاون بين مصر والصين.

وقال شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للووشو كونغ إن بطولة عيد الربيع الصيني تقام ضمن احتفالات مصر بعيد الربيع الصين، وتعمل على تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري للووشو كونغ فو والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وتهدف أيضًا إلى تعزيز أواصر التعاون الرياضي بين مصر والصين وتَوْطيد علاقات الصداقة الممتدة عبر العصور بين البلدين.

 

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