شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لأحياء غزة (فيديو وصور)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف صهيوني محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا بدير البلح.

وأصيب عدد من الفلسطينيين كذلك في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

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كذلك، شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

أصبح أثرًا بعد عين#فيديو| طيران الاحتـلال يدمر منزلًا فارغًا في منطقة البراهمة في رفح pic.twitter.com/aRK4m4mwKV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 15, 2023

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بـ خانيونس، جنوب القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بسقوط شهداء وعشرات الجرحى في قصف استهدف عدة منازل في حي المنارة جنوبي شرق خانيونس.

#عاجل | مراسل شهاب: منذ 3 ساعات...أحزمة نارية متتالية من الطيران الحربي الصهيوني، وقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق الاحتلال لعدد كبير من قنابل الفسفور على مناطق الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة pic.twitter.com/v2pZMSrL3E — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 15, 2023

اقتحامات في الضفة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، بلدة بيتين، شرق رام الله، حيث دخلت قوة راجلة وسط البلدة ومنطقة الجسر المؤدي إلى بلدة دير دبوان، وداهمت عددا من المنازل.

واعتقلت قوات إسرائيلية أيضا، ليلة السبت، مواطنة من بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس.