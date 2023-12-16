السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لأحياء غزة (فيديو وصور)

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على مدينة غزة، فيتو

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف صهيوني محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا بدير البلح.

وأصيب عدد من الفلسطينيين كذلك في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

Advertisements

كذلك، شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بـ خانيونس، جنوب القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بسقوط شهداء وعشرات الجرحى في قصف استهدف عدة منازل في حي المنارة جنوبي شرق خانيونس.

اقتحامات في الضفة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، بلدة بيتين، شرق رام الله، حيث دخلت قوة راجلة وسط البلدة ومنطقة الجسر المؤدي إلى بلدة دير دبوان، وداهمت عددا من المنازل.

واعتقلت قوات إسرائيلية أيضا، ليلة السبت، مواطنة من بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قصف إسرائيلي درسة المزرعة التابعة للأونروا دير البلح قطاع غزة مخيم البريج الطيران الحربي الاسرائيلي أحياء الشجاعية والتفاح والدرج مدينة نابلس

الأكثر قراءة

الطعمية مشطشطة، أقوى رد من ضياء السيد على سخرية جماهير اتحاد جدة من الأهلي

ضرب وشتائم على متن طائرة، تفاصيل مثيرة في أسباب طلاق شيرين بعد الوهاب وحسام حبيب

خريطة المغضوب عليهم فى الأهلى.. كولر يطلب رحيل «نص دستة» لاعبين فى يناير.. أكرم توفيق يتصدر القائمة.. وعبد القادر يؤمن نفسه بعرض سعودي

مشاكل فنية أم انتظار للمفاوضات، خبير يكشف بالصور سر تأخر أعمال التخزين الأخير بسد النهضة

شهداء وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لأحياء غزة (فيديو وصور)

أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2024، آخر تحديث بعد قفزة أمس

اليمين الإسرائيلي المتطرف يصفع واشنطن: لا تتدخلوا في شؤوننا ولا تفرضوا علينا إملاءات

قرار عاجل من الخطيب بشأن للاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

Advertisements

منوعات

المزيد

قرصنوا هاتفه، أعلى محكمة في بريطانيا تنتصر لـ الأمير هاري ضد مجموعة "ميرور"

مدرس يهودي يهدد طالبا مسلما بقطع رأسه بسبب علم إسرائيل

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية