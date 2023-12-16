قوات إسرائيلية تقتحم المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس بالضفة الغربية (فيديو)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، من بلدة بيتا، جنوب نابلس.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة تتجه صوب مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في مخيم بلاطة شرق نابلس.
كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، بلدة بيتين، شرق رام الله، حيث دخلت قوة راجلة وسط البلدة ومنطقة الجسر المؤدي إلى بلدة دير دبوان، وداهمت عددا من المنازل.
واعتقلت قوات إسرائيلية أيضًا، مواطنة من بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس.
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