قوات إسرائيلية تقتحم المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام قوات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقتين الغربية والشرقية من نابلس، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

قوات الاحتلال تقتحم شارع عمان شرق نابلس. pic.twitter.com/HavL9VJPhu — Hiba Hajaj هبه حجاج (@HajajHiba) December 15, 2023

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استولت على مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

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ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لتعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة تتجه صوب مخيم بلاطة شرق نابلس.

جرافة الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/NLF1Cvq1Yj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 16, 2023

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في مخيم بلاطة شرق نابلس.

🔴عاجل || تعزيزات عسكرية كبيرة صوب مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/VjrhjgwscN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 15, 2023

كذلك اقتحمت قوات إسرائيلية، ليلة السبت، بلدة بيتين، شرق رام الله، حيث دخلت قوة راجلة وسط البلدة ومنطقة الجسر المؤدي إلى بلدة دير دبوان، وداهمت عددا من المنازل.

واعتقلت قوات إسرائيلية أيضًا، مواطنة من بلدة بيت عوا غرب الخليل، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس.