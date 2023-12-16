اليوم، انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

ينطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ جامعة عين شمس اليوم السبت، مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافي ووزارة التعليم والبحث العلمي بألمانيا، والذي يستمر من الساعة 11:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت إشراف أ.د. عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال ود.أحمد العوضي مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس.

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ويعتبر مشروع الاقتصاد الأخضر استكمالًا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة (ISI4Egypt) ومدته 12 شهرًا.

ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأخضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

احضر واستفيد من أنشطة المؤتمر وهي:

1- الانخراط في مناقشات مثمرة مع خبراء الصناعة والأكاديميين الريادين.



2- الحصول على فرصة لحضور المدارس الشتوية/الصيفية في عام 2024 التي تستضيفها جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية، والتي تركز على صقل مهارات الابتكار وريادة الأعمال في الجيل الرابع من الصناعة.



3- الوصول إلى المحتوى التعليمي المقدم بشكل مشترك من قبل جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية في جامعة عين شمس.



التأهل لمرحلة الاختيار النهائية لبرنامج الحضانة الذي تنظمه جامعة ولاية عين شمس وجامعة برلين التقنية للشركات الناشئة المشاركة في تطبيقات الجيل الرابع من الصناعة.



4- يحصل فائزان محظوظان على مقاعد ممولة بالكامل للمدرسة الصيفية لعام 2024 في برلين.