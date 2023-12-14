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أخبار مصر

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم مقابلات تجريبية وجلسات فنية لتنمية مهارات الطلاب

مركز التوظيف بجامعة
مركز التوظيف بجامعة عين شمس، فيتو

نظم مركز التوظيف بـجامعة عين شمس جلسة فنية لشركة نوكيا مصر، يوم الأحد، الموافق 10 ديسمبر 2023 في التقنية التكنولوجية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز.

 

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم مقابلات تجريبية وجلسات فنية لتنمية مهارات الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل

شارك في الفعالية عدد 24 طالبا من كلية الحاسبات والمعلومات وكلية التجارة، بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على أنشطة صناعة التكنولوجيا وربط الجوانب العلمية والتطبيقية ومعرفة احتياجات سوق العمل في مجال صناعة التكنولوجيا والمهارات اللازمة والتعرف على الأنشطة العملية في مجال التكنولوجيا.

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كذلك نظم المركز، يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، عددًا من المقابلات التجريبية مع شركة Talent 360 - Rekrut، شركة Iron Mountain وشركة DKW Akademie  لعدد 82 طالبا من كلية الألسن في إطار تطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل من خلال توجيههم واعطائهم إرشادات مهنية تساعدهم علي اجتياز الاختبارات والمقابلات الوظيفية.

 

يذكر أن مركز التوظيف بجامعة عين شمس يعمل من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها المقابلات التجريبية التي يمثلها كوادر في الصناعة والتي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة.

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جامعة عين شمس الحاسبات والمعلومات خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس كلية الحاسبات والمعلومات كلية الحاسبات صناعة التكنولوجيا

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