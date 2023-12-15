لأول مرة في مصر، منح درجة الزمالة في جراحة قلب الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس

عقدت أكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس أولى امتحانات الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر.

لأول مرة في مصر منح درجة الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر بأكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د أشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب والصدر وأ.د محمد الغنام مدير أكاديمية القلب وبحضور لفيف من أساتذة جامعات عين شمس،القاهرة، المنصورة وأسيوط.

وقد صرح أ.د أشرف عبد الحميد الميداني "منسق الامتحانات بالمجلس العلمي لجراحة قلب الأطفال"

أن قسم جراحة قلب الأطفال تم انشاؤه حديثًا منذ عامين، بعد انفصاله عن قسم جراحة القلب والذي يشمل جراحة القلب للكبار وذلك لدقة التخصص وأهميته.

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كما تم إنشاء درجة زمالة جراحة قلب الأطفال منذ حوالي عامين منفصلة عن زمالة جراحة قلب الكبار للعمل على تأهيل الطالب الحاصل على شهادة الزمالة للعمل داخل وخارج مصر، عن طريق منهج تعليمى وتدريبى خاص قائم على تحديث ومواكبة المناهج العالمية.

وتعد وحدة جراحة قلب الأطفال بقسم جراحة القلب والصدر هي أقدم وحدة لهذا التخصص الدقيق على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع اختبارات مطابقة للمعايير والمقاييس الدولية والعالمية.

وذلك بحضور أ.د أيمن شعيب أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس ورئيس المجلس العلمي لزمالة جراحة قلب الأطفال وأ.د محمد عبد الرؤوف أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة القاهرة وأ.د مرتجى نجم أستشارى جراحة قلب الأطفال بمعهد القلب القومى ورئيس معهد القلب القومى سابقًا ورئيس المعاهد التعليمية سابقًا

و أ.د شريف عزب أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس وأ.د حسن مفتاح استاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس وأ.د هشام شوقى أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة القاهرة وأ.د عادل الجمل أستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة المنصورة.

والجدير بالذكر أنه يتم التدريب لزمالة جراحة القلب المصرية وكذلك زمالة الأرواء القلبي بقسم جراحة القلب والصدر بطب عين شمس منذ إنشائها وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس وزمالة جراحة القلب المصرية بوزارة الصحة.