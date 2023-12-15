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رياضة

محمود بسيوني حكما لمباراة إنبي والإسماعيلي بالدوري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباراة غدا الجمعة، التي تجمع إنبي أمام الإسماعيلي في ختام مباريات الجولة التاسعة من من مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

مباراة إنبي أمام الإسماعيلي

حكام مباراة إنبي والإسماعيلي، فيتو

من جهة أخرى، أكد محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن ناديه يمتلك أفضل قاعدة ناشئين في مصر بقيادة محمود جابر، وكذلك البراعم والأكاديميات، ولكن الفترة الماضية كان التطور على هذا المستوى ضعيف لعدم اعتماد الأجهزة الفنية، على أبناء النادي الصغار وهو ما تغير خلال الفترة الأخيرة.

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صرفنا 25% من عقود اللاعبين

وقال محسن عبد المسيح فص تصريحات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإعلامية "نجلاء حلمي": "قبل قدومنا لتولي مسئولية إدارة الإسماعيلي كنا نعلم أن هناك بعض الأزمات، ولكن هناك أمورا نجهلها ولا نعلم عنها أي شيء، وتفاجأنا أن النادي مديون بـ 19 مليون جنيه للاعبي الفريق عن الموسم المنصرم، فكان من الطبيعي النظر في مستحقات اللاعبين المتأخرة، بالإضافة إلى صرف 25 % من مقدم العقود".

إنهاء أزمة إيقاف القيد

وأضاف نجم الإسماعيلي السابق، قائلًا: "نعمل جاهدا حاليًا على فتح باب القيد أعلم أن هذا الأمر له الأولوية، ولكن كان من الصعب فتح باب القيد والتعاقد مع لاعبين جدد وصرف مقدم عقود لهم، والقدامى لم يتحصلوا على رواتبهم لمدة سنة ماضية، في شهر يناير المقبل سينهي الإسماعيلي أزمة القيد وصرف المستحقات المتأخرة، وتواصلنا مؤخرًا مع اللاعبين الذي تسببوا في إيقاف القيد لجدولة مستحقاتهم".

 

75 ألف دولار ضاعت هباءً

وأكمل عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، قائلا: "أطلب من الجماهير السكوت وعدم الحديث عن الأمور التي لم يعرفوا عنها شيئا، قمنا بتسديد 75 ألف دولار، أي ما يقرب من 4 ملايين جنيه مصاريف للمحكمة الرياضية، الفلوس اترمت في صندوق الزبالة، وكان لا بد من تسديد ذلك المبلغ قبل مضاعفته لـ مليون دولار".

 

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