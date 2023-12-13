مباريات نارية في الجولة التاسعة من الدوري.. الزمالك ضيفا على المصري وإنبي مع الإسماعيلي.. وغياب الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

الدوري المصري، تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران، غدا الخميس، بمواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز التي تشهد غياب الأهلي بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتشهد الجولة التاسعة مباراة قوية بين المصري البورسعيدي ضد الزمالك في اليوم الأول لمباريات الجولة التاسعة والمقرر لها غدا الخميس باستاد برج العرب.

كما ستشهد الجولة مباريات لا تقل أهمية عن مباراة الزمالك والمصري في صراع جدول ترتيب الدوري المصري بين بيراميدز المتصدر مع بلدية المحلة، وسيراميكا كليوباترا مع فيوتشر.

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وتشهد الجولة التاسعة الظهور الأول لطلعت محرم على خط القيادة الفنية لفريق المقاولون أمام طلائع الجيش بعدما تولي تدريب ذئاب الجبل خلفا للكابتن شوقي غريب.

كما تشهد الجولة لقاءات مثيرة بين فاركو ضد زد، وإنبي ضد الإسماعيلي، والداخلية ضد سموحة.

تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتأجلت تأجيل مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية بالسعودية.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري



وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط