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عقارات

بالأسعار، طرح أراض تجاري إداري للسداد بالدولار

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان طرح الأراضي الاستثمارية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرضًا بمساحة 8146 مترًا بسعر 10925 جنيهًا للمتر بنشاط تجاري إداري بالدولار 89 مليون  وأرضًا تعليمي بمساحة 8209 أمتار بسعر 8585 جنيهًا للمتر.

 

كما تطرح العبور الجديدة أرض تعليمي بمساحة 84000 بسعر 3345 جنيهًا للمتر كما تطرح بعدد من مدن الصعيد أراضى بأنشطة متنوعة، وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 836 مترًا بسعر 12710 جنيهات وأرض نادي اجتماعي بمساحة 194675 مترًا بسعر 1980 جنيهًا وأرض نادي اجتماعي بمساحة 194675 مترًا بسعر 1980 جنيهًا.

 

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيهًا بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1143 مترًا بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 ملايين جنيه.

 

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ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص) بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

كما يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6  أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاث أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

 

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفوري لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

 

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

 

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي 4 بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط "طبي" بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيهًا للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم  + أرضي  + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.

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