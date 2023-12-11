الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الإسكان تنظم ندوة عن أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ندوة وزارة الاسكان،فيتو
ندوة وزارة الاسكان،فيتو

 نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،، ندوة للعاملات بمختلف جهات الوزارة، تحت عنوان "أهمية المشاركة السياسية للمرأة"، للتوعية بضرورة وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حاضر فيها الدكتور عبدالوهاب الراعى، أستاذ الإدارة بكلية الإدارة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.


 صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أن تنظيم هذه الندوة يأتى فى إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان، لرفع وعى المرأة العاملة بالوزارة، بأهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستوري، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور وليد عباس، المشرف على مكتب الوزير.
 

وأشارت الدكتورة هدى عبدالرحمن، إلى أن الندوة لاقت ترحيبًا واستحسانا من العاملات بمختلف جهات الوزارة، واللائى حرصن على حضور الندوة، وطرحن العديد من التساؤلات للمُحاضر، حول المفاهيم الدستورية والقانونية، متوجهة بالشكر للدكتور عبدالوهاب الراعى، على استجابته لحضور هذه الندوة، ومحاضرته القيمة.

Advertisements


وخلال محاضرته، أكد الدكتور عبدالوهاب الراعى، أن المشاركة الإيجابية بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، ليس حقا دستوريا فقط، بل هو واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، فكل مواطن يجب عليه أن يشارك فى بناء مستقبل وطنه وأولاده، بما يضمن استقرار الدولة وأمنها، واستمرار النهضة والتقدم التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.


وقدم أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، خلال محاضرته، شرحًا عن مفهوم الدولة فى العلوم السياسية، ومكوناتها، وكذا مفهوم الدستور والقانون واللوائح والفرق بين كل منها، إضافة إلى وضع ودور المرأة فى الدساتير المصرية المتعاقبة، مؤكدًا أن الدستور الحالى الذى تم وضعه عام 2014، هو الدستور الوحيد فى تاريخ مصر، الذى منح المرأة المصرية امتيازات تاريخية لم تحصل عليها في الدساتير السابقة.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي  4  بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط " طبي " بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم  + أرضي  + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.

رئيس بحوث الإسكان والبناء يعتمد وثائق تقييم استهلاك الطاقة للمباني بمؤتمر المناخ

تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والاجتماعي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاستحقاق الدستوري أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الدكتور عاصم الجزار العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المشاركة السياسية للمراة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

باحث يكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لتوسيع القوة البحرية متعددة الجنسيات بالبحر الأحمر

وزارة المال السايب

كأس العالم للأندية، الأهلي يتوجه لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية (فيديو)

بنك أمريكي شهير يتوقع خفض سعر الفائدة هذا الموعد

نقيب الأطباء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي

معركة الجنوب الفصل الأخير في قصة نتنياهو، جيش الاحتلال يستخدم آخر أوراقه ضد المقاومة

الرئيس السيسي يكشف أهداف بناء المدن الجديدة

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الفراولة في سوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

يشبه محمد علي كلاي، ملاكم آلي يهدد البشر

ترامب: "نفسي أكون ديكتاتور ليوم واحد"

هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

أزمة الطماطم أجبرت إسرائيل على استيراد 1200 طن من الأردن وتركيا في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح يتصدر.. أرقام اللاعبين المرشحين على لقب أفضل لاعب في جوائز الكاف 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

هل إطالة الركوع في الصلاة أفضل أم إطالة السجود؟.. الإفتاء ترد

البحوث الإسلامية يطلق حملة "لغتنا حياتنا" لمواجهة محاولات التغريب التي تتعرض لها اللغة العربية

المزيد
الجريدة الرسمية