الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عقارات

العاصمة الإدارية توقع حزمة من الاتفاقيات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات

العاصمة الإدارية،
العاصمة الإدارية، فيتو

كثفت شركة العاصمة الإدارية من تعاقداتها واتفاقياتها للتعاون مع عدد من الشركات الدولية والعالمية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للعمل بالعاصمة الإدارية، وتعزيز مشروعات العاصمة كمدينة ذكية عالمية.

ووقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) وشركة Atos رسميًا اتفاقية لإنشاء شركة مشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم تكليف هذه الشركة المساهمة بالإدارة الشاملة والعملياتية للبنية التحتية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات داخل العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير خدمات المدينة الذكية لأول مدينة ذكية متكاملة في المنطقة. شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) هي المالك والمطور للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والتي تقع على بعد 45 كم شرق القاهرة. 

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كما تعاقدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD مع شركة جوب ماستر JOBMASTER للقيام بمهام إعادة هيكلة الشركة، حيث يأتي ذلك في إطار جهود شركة العاصمة لتحقيق التطوير والتقدم والتنمية المنشودة، باعتبار أن العاصمة الإدارية الجديدة من أكبر وأفضل المدن الذكية التي تم إنشاؤها مؤخرًا تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "بأن التعاقد مع شركة جوب ماستر يأتي في إطار خطة الشركة للتوسع والتطوير وإعادة الهيكلة، استعدادًا لطرحها في البورصة المصرية والبورصات العالمية، خاصة عقب النجاحات الكبيرة التي حققناها".

والتقى المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، بيتر هيرويك الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك وسيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، لمناقشة سبل التعاون لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة الإدارية باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع واستعراض الحلول الجديدة التي تسهم في الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الطاقة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد حاليا بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشاركت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في فعالية نظمتها شركة Hitachi Vantara اليابانية بالتعاون مع شركة Atos الفرنسية اللذان يتشاركان الرؤي لبيئة مراكز بيانات مستدامة وخالية من الكربون لا سيما في عند إنشاء المدن الذكية. هذا وقد أكدت شركة هيتاشي فانتارا، وهي شركة تابعة لشركة هيتاشي المحدودة، أهمية الاستدامة في المؤسسات، وسلطت الضوء على سمات مثل التوافر العالي والأداء والمرونة الإلكترونية وملاءمة البيانات وكفاءة الطاقة من جانبها تلتزم شركة أتوس، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا، بتطبيق خبراتها الواسعة في إدارة وتشغيل وصيانة البنية التحتية الذكية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل وخارج العاصمة الإدارية الجديدة، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال التنفيذ للممارسات المبتكرة والصديقة للبيئة.

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