أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يفوز على اتحاد جدة.. لاعبو المارد الأحمر يحتفلون بعلم فلسطين.. والخطيب يدعم اللاعبين

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

كأس العالم للأندية، حقق النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية علي ملعب الجوهرة.

ليضرب الأهلي موعدا مع فلومنينسي بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه.

Advertisements

كأس العالم للأندية، حقق النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.

يواجه النادي الأهلي نظيره فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل في الثامن مساء على ملعب الملك عبدالله.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc.

ويعد فريق فلومنينسي بطل كوبا ليبرتادوريس ويلعب ضمن صفوفه اللاعب البرازيلي نجم ريال مدريد السابق مارسيلو.

كأس العالم للأندية، احتفل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعلم فريقه مع الجماهير وذلك بعد فوز المارد الأحمر على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ورصدت عدسة فيتو صورا لإمام عاشور أثناء احتفاله بعلم الأهلي بعد نهاية المباراة.

كأس العالم للأندية، التقى مراسل فيتو المتواجد داخل محيط ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمعلق المصري مدحت شلبي، الذي من المقرر أن يكون معلقا علي مباراة الأهلي واتحاد جدة، لتي تجمع الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد شلبي في تصريحات خاصة لـ فيتو أن المباراة صعبة ومعقدة للغاية، وكلا الفريقين يمتلكان لاعبين علي مستوي عال ومن طراز رفيع ومن الصعب معرفة من بإمكانه تحقيق المكسب.

وواصل حديثه قائلا “سنري تحفة فنية في ملعب الجوهرة من جمهور النادي الأهلي المتواجد بكثرة هنا وكذلك جمهور الاتحاد”.

وتابع " لو جبت قارئة الفنجان مستحيل أن تتوقع نتيجة المباراة بسبب صعوبتها واضاف شلبي " لا أجهز الإفيهات تأتي بشكل تلقائي علي حسب سير المباراة

كأس العالم للأندية، دعم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي المارد الأحمر قبل التوجه إلى ملعب الجوهرة، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

ووصل لاعبو النادي الأهلي قبل قليل إلي ملعب اللقاء، وعاين الجهاز الفني ارضية ملعب الجوهرة فور وصول الفريق إلى ملعب اللقاء.

لمشاهدة فيديو دعم الخطيب للاعبي الأهلي من هنا