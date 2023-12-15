مدحت شلبي: مباراة الأهلي واتحاد جدة صعبة وقارئة الفنجان متقدرش تتوقع النتيجة (فيديو)

كأس العالم للأندية، التقي مراسل فيتو المتواجد داخل محيط ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمعلق المصري مدحت شلبي، الذي من المقرر أن يكون معلقا علي مباراة الأهلي واتحاد جدة، لتي تجمع الفريقين في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد شلبي في تصريحات خاصة لـ فيتو أن المباراة صعبة ومعقدة للغاية، وكلا الفريقين يمتلكان لاعبين علي مستوي عال ومن طراز رفيع ومن الصعب معرفة من بإمكانه تحقيق المكسب.

وواصل حديثه قائلا “ سنري تحفة فنية في ملعب الجوهرة من جمهور النادي الأهلي المتواجد بكثرة هنا وكذلك جمهور الاتحاد”.

وتابع " لو جبت قارئة الفنجان مستحيل أن تتوقع نتيجة المباراة بسبب صعوبتها واضاف شلبي " لا أجهز الإفيهات تأتي بشكل تلقائي علي حسب سير المباراة.

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو

تشكيل الأهلى لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز على اتحاد جدة

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اتحاد جدة بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء.

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اتحاد جدة يأمل في تحقيق الفوز على الأهلى

وعلى جانب آخر، يدخل فريق اتحاد جدة السعودي بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ عميد الأندية السعودية.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلى واتحاد جدة

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، في العاشرة صباح أمس الخميس بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الجوهرة للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق والكابتن سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري واللواء علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي اتحاد جدة بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.