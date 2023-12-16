السبت 16 ديسمبر 2023
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عقارات

بالأسعار، طرح أراض للتخصيص الفوري بالشيخ زايد

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

تواصل وزارة الإسكان طرح الأراضي الاستثمارية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة الشيخ زايد أرض محطة تموين بمساحة 4355 متر بسعر 19045 جنيه للمتر وأرض تجاري إداري بمساحة 915 مترًا بسعر 30375 جنيهًا للمتر، وأرض تجاري إداري بمساحة 3027 مترًا بسعر 25225 جنيهًا للمتر، وأرض طبي بمساحة 2000 متر بسعر 17075 جنيهًا، وأرض إداري بسماحة 2165 مترًا بسعر 12785 جنيهًا.

 

بمدينة سفنكس الجديدة أرض تعليمي بسماحة 22000 متر بسعر 6510 جنيهات، وأرض طبي بمساخة 14650 مترًا بسعر 3285 جنيهًا للمتر. 

كما تطرح  العبور الجديدة أرض تعليمي بمساحة 84000 بسعر 3345 جنيهًا للمتر كما تطرح بعدد من مدن الصعيد أراضى بأنشطة متنوعة، وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض تجاري إداري سكني بمساحة 836 مترًا بسعر 12710 جنيهات وأرض نادي اجتماعي بمساحة 194675 مترًا بسعر 1980 جنيهًا وأرض نادي اجتماعي بمساحة 194675 مترًا بسعر 1980 جنيهًا.

 

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيهًا بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1143 مترًا بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 ملايين جنيه.

 

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ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

كما يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6  أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاث أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة إلى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

 

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

 

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

 

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي  4  بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط " طبي " بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشؤون البيئة، ويسمح ببدروم  + أرضي  + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.

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اشتراطات البناء الاراضي الاستثمارية التخصيص الفوري الإسكان الشيخ زايد العبور الجديدة

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