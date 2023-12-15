خريطة بأماكن الطرح الجديد لمشروع شقق عواصم المحافظات

ننشر خريطة الطرح الجديد لمشروع شقق عواصم المحافظات والتى يطرحها صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء بعدد من المحافظات.

ويضم الطرح 227 وحدة بـ "الخيالة"، 72 وحدة بـ "المعصرة"، 264 بـ "الأوقاف" بشبرا، 280 وحدة بـ "مدينة نصر"، 1287 وحدة بكفر الشيخ، 129 وحدة بالمنصورة، 152 بالمحلج في الفيوم، 88 وحدة بأرض الشونة و144 وحدة بأرض المحلج بمحافظة سوهاج، و192 وحدة بالمنيا.

وأكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ مؤكدًا أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

وخصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.

وفي إطار محافظة القاهرة، أفاد المهندس خالد صديق بأنه تم طرح الوحدات السكنية في 3 مناطق هي: (المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة)؛ حيث يتضمن نطاق المشروع في منطقة "المعصرة" 9 عمارات سكنية، تُقام على مساحة 10 أفدنة، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، بواقع 8 وحدات في كل دور، ويصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا، وتشمل الخدمات في تلك المنطقة وجود 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.

أما بالنسبة لمنطقة "مدينة نصر"، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الطرح يشتمل على 54 عمارة سكنية بعدد أدوار (أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة)، وبكل دور 4 وحدات، وتبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا، منوهًا إلى وجود العديد من الخدمات التي يحتاجها القاطنون ومنها: مسجد، ملاعب رياضية، محلات تجارية، جراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة وفصلها.

وأخيرًا، فيما يخص محافظة القاهرة، تشمل منطقة "الخيالة" عدد 42 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، بواقع 6 وحدات في كل دور، ومتوسط مساحة الوحدة يبلغ حوالي 78 مترًا.

وفي نطاق محافظة القليوبية، قال المهندس/ خالد صديق إنه تم طرح الوحدات السكنية بمنطقة "الأوقاف" بشبرا، حيث تصل مساحة المشروع إلى 23 فدانًا تشمل في إطارها عدد 25 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 8 وحدات، متوسط مساحة الواحدة منها يبلغ 113 مترًا. كما يوجد مسجدان ومخبز وحضانة وملعب خماسي و16 محلًا تجاريًا.

وتابع "صديق" أنه فى محافظة سوهاج، تم طرح الوحدات السكنية بمنطقتين هما: أرض الشونة، وأرض المحلج. وبالنسبة للمنطقة الأولى؛ يشمل الطرح 6 عمارات على مساحة 4 أفدنة، بعدد أدوار (أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 175 مترًا. وفيما يخص منطقة "أرض المحلج"، يُقام المشروع على مساحة 10 أفدنة تشمل 14 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، حيث يوجد 8 وحدات بكل دور، بمساحة 113 مترًا للوحدة، وتضم المنطقة 12 محلًا تجاريًا.

أما على صعيد محافظة المنيا، فقد أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن المشروع يُقام في منطقة "أرض المحلج" على مساحة 40 فدانًا، تشتمل في نطاقها على 78 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 5 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 135 مترًا. وبالنسبة للخدمات، فتحتوي تلك المنطقة على مسجد، و32 محلًا تجاريًا ضمن مول تجاري، وملعبين خماسيين، وحضانة ومخبز.

وفي إطار محافظة الشرقية، أشار المهندس/ خالد صديق إلى أن المشروع يتم على مساحة 21.8 فدان بمنطقة "الحريري"؛ حيث يشمل 40 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، كما يوجد بكل دور 4 وحدات، ويصل متوسط مساحة الوحدة إلى 136 مترًا، موضحًا تميُز المنطقة بعدد من الخدمات التي من بينها: مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، 32 محلًا تجاريًا، محطة رفع صرف صحي، موزع كهرباء، وخزان.

وقال "صديق" إن محافظة كفر الشيخ شهدت إقامة مشروعين للطرح؛ الأول على مساحة 108 أفدنة، ويشمل 109 عمارات سكنية، عدد أدوار كل منها (أرضي + 11 دورا متكررا)، بواقع 8 وحدات لكل دور، وبمتوسط مساحة 113 مترًا للوحدة. أما الثاني فيُقام على مساحة 30 فدانًا بعدد 33 عمارة وعدد أدوار (أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة)، وفي كل دور يوجد 8 وحدات تبلغ مساحة الواحدة منها 113 مترًا أيضًا. وتحتوي المنطقتان على مساجد ومحلات تجارية ووحدة صحية وملاعب، وذلك في نطاق المشروع.

وبالنسبة لمحافظة الدقهلية، فيُقام مشروع طرح الوحدات السكنية الجديدة، حسبما أفاد المهندس/ خالد صديق، فى مدينة المنصورة، على مساحة 6 أفدنة، بعدد 10 عمارات، عدد أدوار كل منها (أرضي + 10 أدوار متكررة)، حيث يوجد بالدور الواحد 6 وحدات سكنية متوسط مساحتها يصل إلى 172 مترًا. كما يشهد المشروع وجود حضانة، ووحدة صحية، ومحطة رفع صرف صحي، وموزع كهرباء.

وأخيرًا، فيما يخص محافظة الفيوم، أوضح "صديق" أنه تم طرح الوحدات بمنطقة "المحلج" على مساحة 14 فدانًا يُقام عليها 14 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، وبكل دور يوجد 8 وحدات، يبلغ متوسط مساحة الواحدة منها 113 مترًا، كما يتضمن المشروع وحدات تجارية و5 محولات وغيرها من الخدمات.

وحول عدد الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى لإجمالي المشروع، لفت المهندس/ خالد صديق إلى أنها على النحو التالي: 227 وحدة بـ "الخيالة"، 72 وحدة بـ "المعصرة"، 264 بـ "الأوقاف" بشبرا، 280 وحدة بـ "مدينة نصر"، 1287 وحدة بكفر الشيخ، 129 وحدة بالمنصورة، 152 بالمحلج في الفيوم، 88 وحدة بأرض الشونة و144 وحدة بأرض المحلج بمحافظة سوهاج، و192 وحدة بالمنيا.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الحِرص المستمر من جانب الدولة على توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقدرات ومقومات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

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