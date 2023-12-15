الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

للسداد بالدولار، طرح أراضى خدمية للتخصيص الفوري

وزارة الاسكان، فيتو
وزارة الاسكان، فيتو

كشفت وزارة الاسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضى الاستثمارية وفقًا لآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

 وتطرح بمدينة العاشر من رمضان أرض عمراني مختلط بمساحة 30572 مترا بسعر 1265 جنيه للمتر، وارض تجاري اداري سكني بمساحة 5188 متر بسعر 6915 جنيه للمتر وارض مخبز بمساحة 400 متر بسعر 2440 جنيه وارض بنشاط ورش حرفية بمساحة 300 متر بسعر 2440 جنيه للمتر للسداد بالدولار  وارض ورش حرفية بمساحة 300 تر بسعر 2440 جنيه للمتر.

كما تطرح بمدينة أسيوط الجديدة أرض تجاري بمساحة 1214 متر بسعر 21615 جنيه وارض تجاري سكنى بمساحة 1380 متر بسعر 13690 جنيه وارض اداري بمساحة 1162 متر بسعر 8400 جنيه 

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرضًا بمساحة 1200 متر بسعر 3915 جنيهًا بقيمة تصل لـ 4 ملايين جنيه، وارض تجاري اداري سكني بمساحة 1143 مترا بسعر 3000 جنيه للمتر بقيمة 3 ملايين جنيه.

Advertisements

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الارض بالجنيه المصري   (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الارض على 6  اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفورى لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقًا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم ٢٠٢٣/١٢/١٥.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة، وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة.

وأوضح الجهاز في بيان له، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمركز فرعي  4  بالحي السادس، بمساحة (٢٧٨٧م) بنشاط " طبي " بسعر تقديري ١٧٩٩٥ جنيها للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، ووفقًا للاشتراطات البنائية حيث لا تزيد النسبة البنائية عن ٤٠% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ووزارة الصحة، وشئون البيئة، ويسمح ببدروم  + أرضي  + دورين متكررين، والردود الأمامي 5 أمتار، وجانبي وخلفي 4 أمتار.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاراضي الاستثمارية جهاز تنمية مدينة العبور طيبة الجديدة مدينة العاشر من رمضان مدينة أسيوط الجديدة مدينة طيبة مدينة طيبة الجديدة مدينة أسيوط وزارة الاسكان مدينة العبور

مواد متعلقة

تبدأ من 100 جنيه للمتر، أسعار الستائر في سوق الغورية (فيديو)

جهاز 15 مايو يعلن عن موعد القرعة العلنية لمقابر المسلمين والمسيحيين 

الإسكان تعلن طرح جديد للمحال التجارية للبيع بالمزاد بالعلمين الجديدة

هل تتغير أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل تشغيل المحطات الجديدة

ارتفاع أسعار 9 سلع غذائية في الأسواق، أبرزها منتجات الألبان والعصائر

بالأسعار، تفاصيل طرح أراضي مسكن للإسكان المتوسط بالصعيد

الإسكان تكشف تفاصيل طرح أراضي مسكن ببرج العرب بالأسعار والمساحات

اعرف الفرق بين أراضي الإسكان المتوسط والإسكان المتميز قبل التقديم

الأكثر قراءة

وفاة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ

هاني عادل عن زواجه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود: لقيت نفسي

هيفرح البورسعيدية، فرمان من علي ماهر للاعبي المصري بعد الفوز على الزمالك

حرمها من 50 مليار يورو، صديق بوتين يوجه أكبر صفعة لأوكرانيا بقمة الاتحاد الأوروبي

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 15-12-2023

قيادي بحماس عن إغراق إسرائيل أنفاق غزة: خطة فاشلة لـ 3 أسباب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

بعد قيادة المصري للفوز على الزمالك بالتليفون، كواليس رحلة علي ماهر للمغرب ولقاء الركراكي (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

توأم بوتين الافتراضي، تعرف على قصة شبيه الرئيس الروسي المصمم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

شابة أسترالية تسطو على شاحنة محملة بآلاف قطع الدوناتس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

سعر جرام الذهب، قفزة جديدة للمعدن الأصفر بختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية