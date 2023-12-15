مدرس يهودي يهدد طالبا مسلما بقطع رأسه بسبب علم إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن معلما في إحدى المدارس في واشنطن هدد بـ "قطع رأس" تلميذ مسلم اعترض على إحضار علم إسرائيل إلى الفصل.



معلم يهودي يهدد بقطع رأس طالب مسلم في أمريكا

وأفادت شبكة “سي إن إن” في تقرير لها، أن الشرطة الأمريكية قبضت مؤخرا على اليهودي بنجامين ريس (51 عاما) معلم للصف السابع في مدرسة إعدادية بولاية جورجيا (جنوب شرق)، بسبب تهديده طالب مسلم بقطع رأسه، بعد أن أعرب الأخير عن عدم ارتياحها للعلم الإسرائيلي في الفصل الدراسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح المعلم بكفالة قدرها 7 آلاف و500 دولار.

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ويوم الأربعاء الماضي أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحذيرا خطيرا للمواطنين الأمريكيين من أعمال عنف فردية محتملة خلال العطلات مع استمرار تصاعد التوترات وسط الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال في فلسطين.



وأكدت تقارير إعلامية أمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة الأمن الداخلي (DHS) والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب إعلانًا للخدمة العامة، جاء فيه إن الحرب ستزيد من "التهديد بالعنف الذي يمارسه الفاعلون المنفردون والذي يستهدف التجمعات العامة الكبيرة طوال فصل الشتاء".

وجاء في تقرير الأجهزة الأمنية الأمريكية، أن التجمعات الكبيرة خلال العطلات قد تكون “هدفا مناسبا” لأولئك الذين ألهمتهم لارتكاب أعمال عنف ضد المجتمعات اليهودية والمسيحية والمسلمة والعربية.



زيادة جرائم العنف في الولايات المتحدة الأمريكية

وأضافت الأجهزة الأمنية الأمريكية في تقريرها أن الدعوات للعنف قد تتزايد في الأيام التي تسبق الأعياد وقبل الأحداث البارزة الأخرى هذا الشتاء مشيرين الى العوامل التي يمكن أن تزيد من تفاقم التهديد بالعنف تشمل تصعيد الصراع في غزة وحالات العنف الملحوظة في الأراضي الامريكية والتي تلهم الهجمات المقلدة أو الانتقامية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ارتفاعا في جرائم الكراهية المحتملة أو غيرها من الانتهاكات الإجرامية في أمريكا منذ 7 أكتوبر، وأضاف التقرير أن هناك زيادة في القنابل الكاذبة والتهديدات بإطلاق النار ضد المعابد اليهودية في جميع أنحاء البلاد.

التحقيقات في جرائم الكراهية

ومن جانبه ذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي الأسبوع الماضي إن الوكالة شهدت قفزة بنسبة 60% في التحقيقات في جرائم الكراهية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب.

وقال في شهادة امام الكونجرس: "بالنظر إلى الدعوات المستمرة لشن هجمات من قبل المنظمات الإرهابية الأجنبية منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر، فإننا نعمل على مدار الساعة لتحديد وتعطيل الهجمات المحتملة"

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