أكثر انتشارًا في فصل الشتاء، أعراض وعلاج التهاب الأذن الوسطى

تحدث عدوى الأذن الوسطى أو التهاب الأذن الوسطى عندما يؤدي فيروس أو بكتيريا إلى التهاب المنطقة خلف طبلة الأذن، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال.

وتحدث التهابات الأذن الوسطى لدى 80% من الأطفال عند بلوغهم سن الثالثة وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

Advertisements

كما تحدث معظم التهابات الأذن الوسطى خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع، وعادةً ما تختفي التهابات الأذن الوسطى بدون أي دواء ومع ذلك، يجب طلب العلاج الطبي إذا استمر الألم أو كنت تعاني من الحمى.

التهاب الأذن الوسطى، فيتو

أنواع التهابات الأذن الوسطى

يوجد نوعان من التهابات الأذن الوسطى: التهاب الأذن الوسطى الحاد (AOM) والتهاب الأذن الوسطى المصحوب بالانصباب (OME).

التهاب الأذن الوسطى الحاد

يأتي هذا النوع من عدوى الأذن بسرعة ويصاحبه تورم واحمرار في الأذن خلف طبلة الأذن وحولها، وغالبًا ما تحدث الحمى وألم الأذن وضعف السمع نتيجة لاحتجاز سائل قيحي أو مخاط خلف طبلة الأذن.

التهاب الأذن الوسطى مع الانصباب (OME)

بعد اختفاء العدوى، يستمر أحيانًا تراكم المخاط والسوائل في الأذن الوسطى، وقد يحدث هذا أيضًا نتيجة لنزلات البرد أو حالات أخرى، مثل الحنك المشقوق ويمكن أن يسبب ذلك الشعور بامتلاء الأذن ويؤثر على قدرتك على السمع بوضوح.

اسباب التهاب الأذن الوسطى

يوجد عدة أسباب لإصابة الأطفال بالتهابات الأذن الوسطى، وغالبًا ما تنجم عن عدوى سابقة في الجهاز التنفسي والتي تنتشر إلى الأذنين.

عند انسداد الأنبوب الذي يصل الأذن الوسطى بالبلعوم يتجمع السائل خلف طبلة الأذن، وغالبًا ما تنمو البكتيريا في السائل مما يسبب الألم والالتهاب.

أعراض التهاب الأذن الوسطى

توجد مجموعة متنوعة من الأعراض المرتبطة بالتهابات الأذن الوسطى، بعض من الأكثر شيوعا ما يلي:

ألم الأذن

التهيج

صعوبة النوم

شد أو سحب الأذنين

حمى

فقدان التوازن

مشاكل في السمع

استفراغ وغثيان

إسهال

قلة الشهية

علاج التهاب الأذن الوسطى

توجد عدة طرق لعلاج التهاب الأذن الوسطى، ويمكن علاج التهاب الأذن الوسطى الحاد بالمضادات الحيوية، ولكن التهاب الأذن الوسطى الحاد لا يصاحبه عادةً عدوى، لذا فإن المضادات الحيوية ليست مفيدة أو ضرورية.

يعتمد الطبيب في العلاج على عمر الطفل وصحته وتاريخه الطبي، حيث يأخذ الأطباء أيضًا في الاعتبار ما يلي:

شدة الالتهاب أو العدوى

قدرة الطفل على تحمل المضادات الحيوية

التهاب الأذن، فيتو

اعتمادًا على شدة العدوى، قد ينصح الطبيب بعلاج للألم والانتظار لمعرفة ما إذا كانت الأعراض ستختفي، ويعد الإيبوبروفين أو أي مسكن آخر للحمى والألم علاجًا شائعًا.

عادةً ما تعني الأعراض التي تستمر لأكثر من 3 أيام أن الطبيب سيوصي بالمضادات الحيوية ومع ذلك، فإن المضادات الحيوية لن تعالج العدوى إذا كانت ناجمة عن فيروس.

المضاعفات المرتبطة بالتهابات الأذن الوسطى

المضاعفات الناتجة عن التهاب الأذن الوسطى نادرة ولكنها يمكن أن تحدث، وتشمل هذه المضاعفات ما يلي:

العدوى التي تنتشر إلى عظام الأذن (التهاب الخشاء)

العدوى التي تنتشر إلى السائل المحيط بالدماغ والحبل الشوكي (التهاب السحايا)

فقدان السمع الدائم

تمزق طبلة الأذن