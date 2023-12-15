الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات مع المقاومة بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن مقتل الرقيب أول تومر شلومو ميارا، وهو الضابط في سلاح الهندسة القتالية الكتيبة 710 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في قطاع غزة.

مقتل ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن قواته الخاصة عثرت على جثة الأسير إيليا توليدانو في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، أعلنت المقاومة  الفلسطينية، أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع 10 جنود إسرائيليين من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

ومن جانبها أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الجمعة، بأن مراكز إعادة تأهيل المعاقين ليست مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة لمصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، ذكرت  وسائل إعلام  عبرية أن  2000 جندي من المصابين بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

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حصيلة قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جندي جديد برتبة رقيب في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 446 منذ 7 أكتوبر الماضي. 

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي قتل الرقيب عوز شموئيل إردي 19 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين بالمنطقة نفسها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.

معارك عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل غزة

وتدور معارك عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل غزة في شمال وجنوب القطاع.وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس الخميس إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة أمس.

وأضافت وسائل الإعلام أن من بين الجنود الـ 8 ضابط في "الكتيبة 82" وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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مراكز تأهيل المعاقين في إسرائيل تعلن عجزها عن استيعاب مصابي جيش الاحتلال

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جيش الاحتلال يزعم السيطرة على مقر كتيبة الشجاعية

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