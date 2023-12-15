أبوعبيدة: إسرائيل تستخدم المرتزقة في حربها على قطاع غزة

أبو عبيدة، قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المرتزقة في عدوانه على غزة.



خسائر جيش الاحتلال خلال الـ5 أيام الماضية



وأضاف المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام:" إن مقاتلينا يواجهون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة مدعومة بالطائرات".



وذكر أبوعبيدة في حديثه:" لقد تمكن مقاتلو القسام خلال الـ5 أيام الأخيرة من استهداف 100 ألية إسرائيلية في محاور القتال المختلفة في قطاع غزة".

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وتابع:" ونفذ المجاهدون على مدار الـ5 أيام الماضية عددا من الكمائن المحكمة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية والشيخ رضوان وعدد من المناطق في قطاع غزة، وذلك من خلال استدراجهم وتفجيرهم بعبوات ناسفة وضربهم بالأسلحة الرشاشة".



وأكد أبوعبيدة ان مقاتلي القسام أوقعوا العديد من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات التي نفذتها خلال الأيام ال5 الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قصفها مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين".وأضافت القسام في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الجمعة، أنها "استهدفت غرفة القيادة الميدانية لـقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ (رجوم) وقذائف الهاون.

وكانت "القسام" أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنهم تمكنوا من الاشتباك مع عشرة من جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16 كما استهدفوا "مبنى تحصن فيه جنود صهاينة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها قصفت "التحشدات العسكرية للاحتلال في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون".

وكان جيش الاحتلال قد اعترف اليوم الجمعة بمقتل جنديين أحدهما من سلاح الهندسة في لواء غولاني والآخر قائد دبابة في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة وإصابة أربعة آخرين.

وأعلن في بيان له "مقتل جندي من سلاح الهندسة بلواء غولاني وإصابة ضابطين وجنديين آخرين في المعارك جنوبي قطاع غزة بالإضافة لمقتل قائد دبابة".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الخميس، مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي القطاع، وذلك غداة اعترافه بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وحتى الآن أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 116 من عناصره منذ بدء العدوان البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر الماضي، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى".

لكن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أكد في تصريحات سابقة أن "أعداد القتلى من جيش الاحتلال أكثر بكثير مما يذكره الجيش"، وهو ماأكدته وسائل إعلام عبرية حيث أن هناك تضارب في الأخبار بين إحصائية المستشفيات وما يعلنه جيش الاحتلال.

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