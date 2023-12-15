أنت روحت من بدري، نجوم الفن ينعون المخرج أحمد البدري

نعى عدد كبير من الفنانين المخرج أحمد البدري، الذي وافته المنية اليوم وسادت حالة من الحزن في الوسط الفني، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وبتر قدمه نتيجة مضاعفات مرض السكري.

المؤلف ناصر عبد الرحمن

نعى المؤلف ناصر عبد الرحمن المخرج الراحل أحمد البدري وكتب عبد الرحمن، عبر حسابه على فيسبوك: “سلام يا بدري.. وأنت روحت من بدري.. الكل يرى حزنك.. والكل يتعمد الصمت.. شارع الفن ظل وشمس.. وأنت يا بدري عشت في ظل الفن.. رحم الله ابتسامتك وطيبتك وخدماتك للكثير”.

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أحمد صلاح آدم

وكتب أحمد صلاح أدم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلًا: ادعوا بالرحمة للمخرج المحترم أحمد البدري الله يرحمه ويحسن إليه ويدخله فسيح جناته

الفنان شريف إدريس

ونعاه الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: «لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديق العزيز والأخ المخرج الكبير أحمد البدري في ذمة الله».

نهال عنبر

وعلقت نهال عنبر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة:أسألكم الدعاء للمخرج الكبير/ احمد البدري،اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب.

نقابة المهن السينمائية

ونعت نقابة المهن السينمائية، المخرج أحمد البدري، الذي وافته المنية عصر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٦٩ عاما؛ إثر تعرضه لأزمة صحية أدت إلى بتر قدمه.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابعت: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

رحيل المخرج أحمد البدري

ورحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، المخرج أحمد البدري، وذلك بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا والتي أسفرت عن بتر قدمه.

وقررت أسرة المخرج الراحل أحمد البدري أن تكون صلاة الجنازة علي روحه، غدا السبت، في مسجد الحصري بـ 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

محطات في مسيرة المخرج أحمد البدري

ولد المخرج الراحل أحمد البدري في 3 أكتوبر عام 1954، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وشارك في بداية مشواره كممثل حيث شارك في عدد من الأعمال ومن أبرزها مشاركته في ليلة القبض علي فاطمة كما عمل أيضا كمساعد مخرج في عدد من الأعمال.

وخاض "البدري" تجربة الإخراج للمرة الأولي بعد تعاونه مع محمد فؤاد في فيلم غاوي حب، والذي عرض في عام 2005، ليتعاون بعدها مع حسني حسني وسعد الصغير وأشرف عبد الباقي في إخراج فيلم لخمة راس.

كما قام أحمد البدري أيضا بإخراج عدد من الأفلام الهامة ومنها عمر وسلمي 2 ، وفيلم جمهورية إمبابة، وكونغر حبنا لرامز جلال

مرض أحمد البدري

وكان اسم المخرج القدير أحمد البدري تصدر في وقت سابق مؤشرات بحث جوجل عربيا، ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب إعلانه عن بتر قدمه.

ونقل المخرج أحمد البدري قبل وفاته إلي، مستشفى معهد ناصر بمنطقة الساحل، في غيبوبة عقب خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه، وذلك حسبما ذكر شقيق زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": الرجاء الدعاء للمخرج أحمد البدري، زوج أختي، تم بتر قدمه وهو في غيبوبة سكر ومتواجد في معهد ناصر.

أحزان في حياة أحمد البدري

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التي يعاني بها أحمد البدري.. إذ مكث بمنزله فترة طويلة بعد حالة الركود التي يعانيها الفن بشكل عام، حيث إنه ظل يعمل ويحضر لأكثر من عمل سينمائي، إلا أنها كلها توقفت لخوف المنتجين من الأزمات الاقتصادية التي تتخبط بها مصر فى الفترة الحالية.. مما أدى إلى اختفائه عن الساحة الفنية.. وكان آخر أعماله "مهمة فى فيلم قديم" الذى قامت ببطولته الفنانة فيفى عبده، وإدوارد، وضياء الميرغنى.. وبالمسرح، كان آخرها “أهلا يارمضان”، مع الفنان محمد رمضان عام ٢٠١٦