الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أول قرار من شركة ميرسك بعد الهجمات الحوثية على سفنها في البحر الأحمر

شركة ميرسك، فيتو
شركة ميرسك، فيتو

أعلنت شركة إيه.بي مولر ميرسك، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن تعليق جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارا حول أفريقيا، وذلك بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على إحدى سفنها.


شركة ميرسك توقف عمليات الشحن في البحر الأحمر 

وقالت  شركة إيه.بي مولر ميرسك،  في بيانها الصادر اليوم إن الشركة ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارا حول أفريقيا.


وأكدت الشركة في بيانها "في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته سفينة ميرسك جبل طارق أمس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر".


وفي وقت سابق من اليوم الجمعة كشفت جماعة الحوثي في بيان صادر عنها، تفاصيل عملية استهداف سفينتين في البحر الأحمر بالقرب من شواطئ اليمن ردا على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.


وقال الحوثيون في البيان الصادر عنه اليوم: "إن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (إم إس سي ألانيا "و" إم إس سي بالاتيوم كانتا متجهتين إلى الأراضي المحتلة إسرائيل، وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين".

 

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وأكدت جماعة الحوثي في بيانها: "أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".

 

وأضاف الحوثيون في بيانهم: "أنهم يطمئنون كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا، وأنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

 

هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل 

وتابعت جماعة الحوثي في بيانها أنها تؤكد "استمرارها في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدين في قطاع غزة من غذاء ودواء".

 

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، اليوم الجمعة، أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار ناجمة عن "هجوم جوي" على بعد 50 ميلا شمالي ميناء المخاء اليمني.

 

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري: "إحدى الحاويات سقطت في البحر بسبب تأثير المقذوف الذي تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة التي كانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما تعرضت للهجوم".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول أمريكي، بأن جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) هاجمت سفينة جديدة في البحر الأحمر، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

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