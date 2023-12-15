الجمعة 15 ديسمبر 2023
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وكيل مديرية شباب الدقهلية يشهد الجمعية العمومية العادية بنادي ميت غمر الرياضي

جانب من انعقاد الجمعية
جانب من انعقاد الجمعية العمومية بميت غمر، فيتو

شهد الدكتور أيمن ربيع، وكيل مديرية الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي ميت غمر الرياضي.

واطمأن وكيل المديرية على سير الجمعية العمومية العادية بنادى ميت غمر الرياضي، بمدينة ميت غمر.

رافق الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، أثناء حضوره فعاليات الجمعية العمومية العادية بنادى ميت غمر الرياضي، الدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، وأحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر.

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وكان فى استقبالهم الدكتور أشرف الضبع رئيس مجلس إدارة نادي ميت غمر الرياضي، واللواء عمرو حمزة المدير التنفيذي بنادي ميت غمر الرياضي.

بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى ميت غمر الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، داخل لجان التسجيل.

تدار الجمعية العمومية العادية بنادى ميت غمر الرياضي  بالمنصورة، تحت إشراف قضائي بإشراف المستشار إبراهيم السيد حبيب رئيس اللجنة، وبحضور إشراف من إدارة الهيئات الرياضية، والعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وإدارة شباب ميت غمر.

 

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية بنادي ميت غمر الرياضي (18.666) الف عضوًا، ومن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى ميت غمر الرياضي (11.220) ألف عضو، موزعين على 10 لجان فرعية، بالجمعية العمومية بنادى ميت غمر الرياضي بمدينة ميت غمر.

تجري عملية إنعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي ميت غمر الرياضي، بإشراف رجال الأمن المتواجدين داخل النادي للحفاظ على الأمن والسلامة لأعضاء الجمعية العمومية، ورجال هيئة الإسعاف المصرية بميت غمر، لتقديم خدمات العلاجية للحالات الطارئة بالجمعية العمومية العادية بنادي ميت غمر الرياضي.

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