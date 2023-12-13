الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

المشاركة المجتمعية بطب بنها: شكرا لطلاب الجامعة، الرهان على الشباب نجح

لجنة المشاركة المجتمعية
لجنة المشاركة المجتمعية طب بنها،فيتو

أكد المشاركون في لجنة المشاركة المجتمعية بكلية طب بنها خلال انعقادها اليوم تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها برئاسة الدكتورة نيرمين عدلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس الرابطة علي اهمية قضية الوعي وأن مصر قوية بشبابها الذين نجحوا في المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية بفاعلية ووعي كبير بنسب مشاركة ملحوظة جدا وخاصة شباب  جامعة بنها وكلية طب في مشهد مهيب اثبت للعالم ان مصر قادرة علي مواجهة التحديات.  

Advertisements

 

جامعة بنها: دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية لتغطية احتياجات المجتمع

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحقيق معايير الجودة أكاديميًا وإداريًا


وأضاف بيان صادر الرابطة أن شباب مصر أثبتوا من خلال تجربتهم الأخيرة في الانتخابات وعيهم الكامل بالظروف الداخلية والتحديات الخارجية.

وأشارت الدكتورة  نيرمين عدلي  ان مشاركة الشباب لم تأت من فراغ وإنما انعكاس لاهتمام الدولة بهم، وما  لمسوه من مبادرات وبرامج  مخصصة لهم بجانب  في المبادرات التي تستهدف باقي الفئات في  رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري والاهتمام بالمرأة والأسر المصرية.
وتوجهت الرابطة بالشكر إلى  مجتمع محافظة القليوبية في مستوى الحضور  وحرصهم علي المشاركة في رسم الوطن ودعمهم  في الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة كواجب وطني.

جاء ذلك بحضور أعضاء الرابطة منهم  الدكتور مصطفى الفاضي عميد كلية طب بنها السابق والدكتور عوض العبد عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد الحبشي مدير مستشفي الرمد سابقا وعدد من الأعضاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة بنها مستشفي الرمد محافظة القليوبية ناصر الجيزاوي موقع فيتو

مواد متعلقة

جامعة بنها: دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية لتغطية احتياجات المجتمع

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحقيق معايير الجودة أكاديميًا وإداريًا

رئيس جامعة بنها يتابع أحوال الطلاب بكلية التربية

وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين "بنها للصناعات الإلكترونية" و"فيكتور" الروسية

الأكثر قراءة

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

موعد مباراة فاركو ضد زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

فاركو يفوز على الأهلي بدوري الجمهورية مواليد 2003

أنباء عن استهداف بارجة أمريكية في البحر الأحمر

الأرصاد الجوية تحذر: سحب ممطرة على هذه المناطق

تحمي من السرطان وتعزز قوة الدماغ.. 6 فوائد مذهلة لجوزة الطيب (إنفوجراف)

تأجيل أولى جلسات محاكمة عنتيل مدينة نصر لجلسة 10 يناير المقبل

البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام بمصر

Advertisements

منوعات

المزيد

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

تحمي من السرطان وتعزز قوة الدماغ.. 6 فوائد مذهلة لجوزة الطيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية