المشاركة المجتمعية بطب بنها: شكرا لطلاب الجامعة، الرهان على الشباب نجح

أكد المشاركون في لجنة المشاركة المجتمعية بكلية طب بنها خلال انعقادها اليوم تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد الأشهب عميد كلية طب بنها برئاسة الدكتورة نيرمين عدلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس الرابطة علي اهمية قضية الوعي وأن مصر قوية بشبابها الذين نجحوا في المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية بفاعلية ووعي كبير بنسب مشاركة ملحوظة جدا وخاصة شباب جامعة بنها وكلية طب في مشهد مهيب اثبت للعالم ان مصر قادرة علي مواجهة التحديات.

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وأضاف بيان صادر الرابطة أن شباب مصر أثبتوا من خلال تجربتهم الأخيرة في الانتخابات وعيهم الكامل بالظروف الداخلية والتحديات الخارجية.

وأشارت الدكتورة نيرمين عدلي ان مشاركة الشباب لم تأت من فراغ وإنما انعكاس لاهتمام الدولة بهم، وما لمسوه من مبادرات وبرامج مخصصة لهم بجانب في المبادرات التي تستهدف باقي الفئات في رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري والاهتمام بالمرأة والأسر المصرية.

وتوجهت الرابطة بالشكر إلى مجتمع محافظة القليوبية في مستوى الحضور وحرصهم علي المشاركة في رسم الوطن ودعمهم في الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة كواجب وطني.

جاء ذلك بحضور أعضاء الرابطة منهم الدكتور مصطفى الفاضي عميد كلية طب بنها السابق والدكتور عوض العبد عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد الحبشي مدير مستشفي الرمد سابقا وعدد من الأعضاء.

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