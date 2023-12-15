الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ضربة لإسرائيل، القسام تعلن قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قصفها مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين".

 قصف القدس برشقة صاروخية

وأضافت القسام في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الجمعة، أنها "استهدفت غرفة القيادة الميدانية لـقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ (رجوم) وقذائف الهاون.

وكانت "القسام" أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنهم تمكنوا من الاشتباك مع عشرة من جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16 كما استهدفوا "مبنى تحصن فيه جنود صهاينة وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

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من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها قصفت "التحشدات العسكرية للاحتلال في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون".

وكان جيش الاحتلال قد اعترف اليوم الجمعة بمقتل جنديين أحدهما من سلاح الهندسة في لواء غولاني والآخر قائد دبابة في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة وإصابة أربعة آخرين.

وأعلن في بيان له "مقتل جندي من سلاح الهندسة بلواء غولاني وإصابة ضابطين وجنديين آخرين في المعارك جنوبي قطاع غزة بالإضافة لمقتل قائد دبابة".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الخميس، مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي القطاع، وذلك غداة اعترافه بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وحتى الآن أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 116 من عناصره منذ بدء العدوان البري في قطاع غزة أواخر  أكتوبر الماضي، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى".

لكن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أكد في تصريحات سابقة أن "أعداد القتلى من جيش الاحتلال أكثر بكثير مما يذكره الجيش"، وهو ماأكدته وسائل إعلام عبرية حيث أن هناك تضارب في الأخبار بين إحصائية المستشفيات وما يعلنه جيش الاحتلال.

 

 

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القدس القسام فلسطين الاحتلال جيش الاحتلال

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