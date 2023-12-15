الجمعة 15 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نوال الزغبي: لا يوجد شيء في الحياة اسمه صداقة (فيديو)

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي إن الحياة علمتها أنه لا يوجد شيء اسمه الصداقة.

وأضافت في فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر: "بعد خبرة طويلة اكتشفت أن الحياة علمتني أنه لا يوجد شيئ اسمه أصدقاء، وإنما ناس نقضي معها وقتا لطيفا ثم يذهب كل إلى حاله، كما أن الحياة علمتني ألا أثق بأي إنسان".

حفل رأس السنة

 

وتستعد الفنانة نوال الزغبي لإحياء حفل ليلة رأس السنة 2024 في ألمانيا.

ونشرت نوال الزغبي في وقت سابق بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت: لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023/2024 معكم في ألمانيا.

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ومؤخرًا احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بوصول أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ونشرت نوال الزغبي مقطع من الأغنية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

 

وفي وقت سابق، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لجمهورها من جديد، بطرح كليب أغنية “فخامة معاليك”، والتي طرحتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

 

تتعاون نوال في أغنيتها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

 

 

كلمات أغنية فخامة معاليك

وتقول كلمات الأغنية: “فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله، شحنة بور توب البشر، رسم الخصر أوڤر حيل زينك، انت القمر أصل العطر، يرجى الحذر والنظرة من عينك، سيادة معاليك أنا من زمان أبيك، لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني”.
 

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