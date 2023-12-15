يصطحب الراكب أحيانا وزنا زائدا عن المتاح له بالسفر به على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، ونستعرض رسوم الوزن الزائد على متن رحلات مصر للطيران.

رسوم الوزن الزائد على حقيبة السفر برحلات مصر للطيران

يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع). ​

• يتم احتساب الوزن الزائد من 24 الى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.

• فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول+ العرض+الارتفاع) / 79 بوصة.

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• فى حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.

• فى حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالتة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعرالقطعة الإضافية.

• يتم قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.

• يرجى الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.

• قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.

وتتراوح الأسعار حسب الوزن والواجهة، من 35 دولارا إلي 300 دولار.

• يتم اغلاق جميع الاماكن الخاصة بإنهاء إجراءات السفر 60 دقيقة قبل الموعد المحدد لاقلاع الرحله.

وسيطلب من الركاب الذين تجاوزوا حد الوزن المسموح إعادة حزم أمتعتهم الزائدة إلى وحدات أصغر ودفع الرسوم المقررة قبل إنهاء إجراءات السفر.