الخميس 14 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الطيران يبحث مع سفير جمهورية مالطا بحث التعاون في مجال النقل الجوي

وزارة الطيران المدني،
وزارة الطيران المدني، فيتو

التقى اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بالسفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة  لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى.

 

وزير الطيران المدني يبحث مع سفير جمهورية مالطا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال النقل الجوى

وفى بداية اللقاء، رحب  وزير الطيران المدني بسفير  مالطا والوفد المرافق له، مؤكدا على قوة وتميز العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين فى كافة المجالات وبخاصة فى مجال النقل الجوى.


هذا وقد تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة والمُتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين  لتعزيز  سبل التعاون البناء بما يحقق توافق الطرفان علي العمل المشترك في كافة المجالات لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات ودفع آليات تنمية الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا بما يحقق مصالحهما ويعزز من حجم التبادل التجاري والاقتصادي فيما بينهما.

 

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وزارة الطيران 

ومن جانبه، أعرب السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده لدعم أطر التعاون الثنائي على كافة المستويات وبخاصة في مجال الطيران المدنى وتعزيز سبل الاستفادة من الخبرة المصرية؛ خاصة في ضوء رؤى الحكومة المصرية، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة لاسيما في مجال الطيران المدني.

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