4 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الفرن الكهربائي

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الفرن الكهربائي مما يساعد على تخفيض فاتورة الكهرباء.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء للفرن الكهربائي

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء للفرن الكهربائي

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لترشيد استهلاك المواطنين للكهرباء التالي:

- إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

- يفضل استخدام الأواني المصنوعة من الزجاج أو البورسلين.

- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.

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- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.

وأعادت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العمل بجداول تخفيف الأحمال التي أعلنها مجلس الوزراء والتي يتم العمل بها منذ شهر يوليو الماضي وذلك بعد إلغاء بتلك الجداول لمدة 3 أيام تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلقت إشارة من وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها خلال الفترة من 10 إلى 12 من شهر ديسمبر الجاري.

العودة للعمل بجداول تخفيف الأحمال

وقررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء العمل بجدول تخفيف الأحمال خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والذي يتم العمل لمدة ساعتين يوميًا خلال الفترة من 11 صباحًا وحتى 3 فجرًا وذلك وفقا للجداول المعلنة من جانب مجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي.

الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن اتخاذ عدة إجراءات تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات.

استعدادات الكهرباء لتأمين الانتخابات الرئاسية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

- الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة.

- وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.

جاء ذلك حرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.