اشتباكات بالأيدي بين لاعبي غزل المحلة وطنطا في دوري المحترفين (فيديو)

دوري المحترفين، رصدت عدسة فيتو مشاجرة بالأيدي بين لاعبي غزل المحلة وطنطا في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشر من دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ ” التي ينظمها اتحاد الكرة بمشاركة 20 فريقا علي ستاد طنطا.



وأفاد مراسل فيتو داخل أرض الملعب أن المشاجرة بدأت بين لاعبين من الفريقين بمشادة وألفاظ، طلب علي إثرها حكم المباراة الأمن بعد أن أصبحت مشاجرة بين الفريقين.

أحداث مباراة غزل المحلة وطنطا

انتهت مباراة غزل المحلة وطنطا بالتعادل السلبي،

وأضاع فريق طنطا ركلة جزاء في شوط المباراة الأول، تصدي لها عمرو شعبان حارس المحلة.

وشهدت المباراة ندية بين الفريقين، حيث دائما ما تتسم مباريات الفريقين بالقوة.

وبعد هذا التعادل يرفع غزل المحلة رصيده من النقاط إلي 22 نقطة، ورفع طنطا رصيده إلي 16 نقطة.

وتختتم الجولة غدا بمواجهة وادي دجلة مع حرس الحدود باستاد السلام.

وكانت الجولة الـ12 انطلقت أمس الخميس وأسفرت المباريات عن التالي

أبوقير للأسمدة ضد بتروجت 1-3

Advertisements

النصر للتعدين ضد دكرنس 0-1

راية ضد الاتصالات 2-1

السكة الحديد ضد جمهورية شبين 0-0

بروكسي ضد النجوم 2-1

بترول أسيوط ضد القناة 0-2

لافيينا ضد أسوان 2-2

وكان اتحاد الكرة رسميا، قرر تعديل مواعيد الجولة الثانية عشر لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” والتي كان مقررا لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر لتقام يوم الخميس 14 والجمعة 15 والسبت 16 ديسمبر الجاري وجاء ذلك بسبب إقامة الانتخابات الرئاسية.

نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 12



1- بتروجيت 23 نقطة

2- حرس الحدود 21 نقطة

3- لافيينا اف سي 21 نقطة

4- وادي دجلة 21 نقطة

5- غزل المحلة 21 نقطة

6- بترول أسيوط 19 نقطة

7- السكة الحديد 18 نقطة

8- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

9- طنطا‏ 15 نقطة

10- راية 15 نقطة

11- القناة 14 نقطة

12- وي 14 نقطة

13- أسوان 13 نقطة

14- بروكسي 13 نقطة

15- مكادي 12 نقطة

16- دكرنس 12 نقطة

17- النجوم 9 نقاط

18- مصر المقاصة 6 نقاط

19- جمهورية شبين 6 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط